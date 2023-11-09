В автобусе, попавшем в ДТП с «КамАЗом» в Тольятти, ехали рабочие АвтоВАЗа

Автобус «НЕФАЗ», который столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ» в Тольятти в четверг днем, перевозил сотрудников АвтоВАЗа. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГИБДД Тольятти

Происшествие случилось в Автозаводском районе на ул. Коммунальная, 12. Столкнулись транспортные средства, ехавшие в попутном направлении.

Никто не погиб. Пострадали люди, ехавшие в автобусе.

Их вынесли из поврежденного салона на спинальных щитах. Пострадавших осматривают на месте медики скорой помощи. Помощь потребовалась шести людям. На момент аварии в автобусе находились 40 человек.

Георгий Портнов