В Тольятти столкнулись «КамАЗ» и автобус, есть пострадавшие

ДТП с участием автобуса «НЕФАЗ» и грузового автомобиля «КамАЗ» произошло в Тольятти в четверг днем. Информация о происшествии в Автозаводском районе на ул. Коммунальная, 12, поступила на пульт оперативных служб в 14:01 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

«В результате ДТП погибших нет, пострадавшие осматриваются на месте врачами скорой медицинской помощи»,— говорится в сообщении.

На момент аварии в автобусе были 40 человек. Пожарные вынесли пострадавших из салона на спинальных щитах. Чтобы не допустить возможное возгорание, транспорт обесточили.

Ранее в Самарской области столкнулись грузовик и легковое авто. В результате ДТП один человек погиб.