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Начата проверка после ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Тольятти

Следователи выясняют обстоятельства аварии с пассажирским автобусом «НЕФАЗ» и грузовиком «КамАЗ» в Тольятти. Начата проверка по факту происшествия. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: СУ СК РФ по Самарской области

Авария произошла днем 9 ноября текущего года на ул. Коммунальная, 12. Столкнулись автобус и грузовик, ехавшие в попутном направлении.

В момент аварии в автобусе находились 40 человек. Установлено, что в нем были сотрудники «АвтоВАЗа».

Никто не погиб. Есть пострадавшие. Помощь медиков понадобилась шести людям из автобуса.

Георгий Портнов

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