Над Орловской областью обезвредили беспилотник

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы утром 10 ноября обезвредили беспилотный летательный аппарат на территории Ливенского района, который расположен более чем в 200 км от границы с Украиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Место происшествия оцеплено для обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий. Ситуация находится под контролем, пострадавших нет»,— уточнил глава региона в своем Telegram-канале.

В Орловской области, которая не граничит с Украиной, уже несколько раз сбивали беспилотники. Так, 15 сентября над Ливенским районом БПЛА упал рядом с селом Свободная Дубрава. Пострадавших и разрушений не было. 30 августа в Орловской области отразили атаку трех беспилотников.

На фоне таких атак в Орловской области запрещено использование беспилотников. В октябре власти региона разработали порядок согласования полетов беспилотных воздушных судов: право на использование БПЛА могут получить юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, подав заявку в областной департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж