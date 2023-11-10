За год Сбербанк на Урале профинансировал застройщиков жилья на 200 млрд рублей

С начала 2023 года года Сбербанк профинансировал застройщиков на территории Уральского федерального округа (УрФО) и Башкортостана на 200 млрд руб. По данным пресс-службы банка, по сравнению с прошлым годом объем финансирования вырос на 21%.

Напомним, что большинство застройщиков строят жилье с использованием счетов эскроу. «Строительство на Урале активно развивается, и новым трендом последних лет можно назвать комплексное развитие территорий (КРТ). Тема КРТ интересна не только застройщикам, но и властям, потому что решает вопрос расселения ветхого и аварийного жилья. Сбер готов участвовать в финансировании проектов комплексного развития территорий, начиная от оплаты участия в аукционе, и заканчивая проектным финансированием»,— рассказал председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Господин Суховерхов также отметил, что банк уже принял семь решений по финансированию КРТ на 1,1 млн кв. м будущего жилья. В Екатеринбурге в рамках КРТ осваиваются площадки на Эльмаше, Уралмаше, Пионерском поселке и других территориях.

Портфель жилищного кредитования Сбербанка в Уральском регионе составил 360 млрд руб.

Подробнее о выдаче ипотечных кредитов на Урале — в материале «Жилье отдаляется от заемщиков».

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