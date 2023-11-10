Жилье отдаляется от заемщиков

За год объем выданных ипотечных кредитов в Свердловской области вырос более чем в два раза. По данным ЦБ, в сентябре банки выдали свердловчанам рекордный объем кредитов на жилье на сумму 33 млрд руб. Средний размер кредита в регионе, по данным разных банков, составляет от 2,9 до 3,7 млн руб. Эксперты считают, что из-за роста ключевой ставки и ужесточении правил, выдача ипотек может сократиться на 20–30%.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ипотечное кредитование в 2023 году установило новые рекорды

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ипотечное кредитование в 2023 году установило новые рекорды

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным пресс-службы Уральского ГУ Банка России, ипотечное кредитование в 2023 году установило новые рекорды. Так, в сентябре этого года банки выдали свердловчанам ипотек на сумму 33 млрд руб.— рекордное значение за всю историю наблюдений.

Участники рынка подтвердили высокие показатели. Так, за девять месяцев 2023 года объем ипотек, выданных Сбербанком на новостройки в Свердловской области, превысил 50 млрд руб., увеличившись в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем выданных жилищных кредитов на вторичное жилье составил 59,5 млрд руб.— это почти в два раза больше, чем за такой же период в прошлом году, рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе Уральского Сбербанка.

Объем ипотечных сделок, оформленных на первичном рынке, по данным ЦБ, составил 18,7 млрд руб., на вторичном рынке — 14,3 млрд руб. В Сбербанке отметили, что большинство оформленных ипотек (42,6%) приходится на первичный рынок. В банке «Открытие» уточнили, что порядка 80% выдач приходится на ипотечные программы с субсидируемыми ставками на рынке новостроек.

Средний размер ипотечного кредита, выданный в разных банках уральцам, варьируется. В Сбербанке — 2,9 млн руб., в «Открытии» — 3,78 млн руб., в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) — 3,7 млн руб.

«По сравнению с аналогичным периодом 2022 года показатель вырос на 10% за счет увеличения стоимости ипотеки на новостройки. При этом с января сумма среднего чека несколько снизилась — на 4%. В октябре относительно августа средняя сумма ипотеки в УБРиР выросла на 14%»,— рассказала «Ъ-Урал» управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Алина Буслова.

По данным аналитиков платформы bnMAP.pro, 47% покупателей новостроек в ипотеку в Екатеринбурге берут кредит на 30 лет. Два года назад таких заемщиков было лишь около 15%, а большинство кредитов оформлялось на 20 лет. Сегодня, только 4% покупателей берут ипотеку на 10 лет. 17% — на 20 лет, 8% — на 14 лет. По данным экспертов, на первичном рынке порядка 79% сделок приходится именно на покупку жилья с использованием ипотеки.

Рекордные показатели по выдаче ипотек эксперты объяснили тем, что покупатели старались приобрести жилье до повышения ставок. Напомним, 27 октября Банк России повысил ключевую ставку с 13% до 15% годовых, еще в августе она составляла 8,5%.

Кроме того, представители ЦБ предупредили, что условия по выдаче ипотеки будут ужесточаться. Сложнее будет оформить кредит высокорисковым заемщикам с низким первоначальным взносом и с высокой степенью закредитованности. По словам госпожи Бусловой, введенные регулятором надбавки напрямую не запрещают выдачу ипотечных кредитов указанным категориям заемщиков. Но банкам приходится существенно увеличивать объемы резервирования под такие кредиты, что делает их непривлекательными. «Да, заемщиков будет одобряться меньше, так как повышение ставки ведет к повышению ежемесячного платежа, соответственно уровень дохода клиента должен быть выше»,— прокомментировал «Ъ-Урал» руководитель центра ипотечного кредитования банка «Открытие» Илья Коробицын.

«По оценкам различных экспертов, в целом по рынку в ноябре–декабре прогнозируется снижение выдач ипотеки на 25–30% в сравнении со среднемесячными показателями года»,— резюмировала Алина Буслова, добавив, что стагнация рынка невыгодна всем участникам. Она не исключила, что будут внедряться новые форматы поддержки строительной индустрии и ипотечного рынка даже если льготные госпрограммы в их текущем виде прекратят свое существование с середины 2024 года, как ранее было анонсировано.

Мария Игнатова, Анастасия Таначева