Цена за площадку КРТ в Екатеринбурге на Вилонова на торгах выросла в 450 раз

Цена на площадку для комплексного развития территорий (КРТ) в Екатеринбурге в районе улицы Вилонова в результате торгов выросла в 450 раз с 500 тыс. руб. до 225 млн руб., рассказал начальник Главархитектуры Руслан Габдрахманов. Напомним, в Екатеринбург прошли торги по трем площадкам для КРТ. Две из них — на ул. Летчиков и Вилонова выкупил федеральный застройщик «Самолет».

«Площадки на Летчиков и Кварцевой победители получили по начальной цене. Аукцион на Вилонова был уникальным – длился несколько дней, и цена с 500 тыс. руб. поднялась до 225 млн рублей, то есть выросла в 450 раз»,— рассказал господин Габдрахманов, добавив, что уже сейчас мэрией Екатеринбурга прорабатываются следующие площадки для КРТ.

Напомним, в Пионерском поселке «Самолет» планирует построить жилой комплекс комфорт-класса площадью 44 тыс. кв. м. Площадь участка составляет 2,04 га.

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