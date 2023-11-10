МИД: Россия свернула работу над проектом СБ ООН по «Северным потокам»

Россия свернула работу над проектом заявления председателя Совета безопасности (СБ) ООН по расследованию подрыва «Северных потоков», сообщил российский МИД. Он утверждает, что страны Запада оказались «не готовы к серьезной работе».

В годовщину взрывов на газопроводах 26 сентября Россия анонсировала подготовку проекта заявления председателя СБ по этому вопросу. МИД РФ заявил, что в течение месяца добросовестно вел переговоры и учитывал все конструктивные предложения членов СБ. «В ходе обсуждений стало ясно, что представители западных стран не готовы к серьезной работе, а изыскивают возможность спустить все "на тормозах"»,— сказано в пресс-релизе МИД.

По данным ведомства, главный аргумент Запада состоит в том, что СБ ООН «незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции». МИД отмечает, что за прошедший год эти страны «так и не представили международному сообществу даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами».

«В таких условиях российская сторона была вынуждена свернуть работу над проектом заявления председателя СБ ООН по расследованию теракта на газопроводах "Северный поток". Россия продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике»,— добавили в МИД РФ.

Взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Дания, Германия и Швеция ведут совместное расследование инцидентов, но Россию присоединяться к нему не приглашали. По данным немецких СМИ, к подрыву может быть причастен украинский бизнесмен.

Лаура Кеффер