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Коммерсантъ FM
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Белый дом: власти Палестины будут «играть какую-то роль» в управлении Газой

Власти США считают, что администрация Палестины в перспективе будет «играть какую-то роль» в управлении сектором Газа, заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон. В каком формате может осуществляться управление Газой, она не уточнила.

«Палестинская национальная администрация является органом власти на Западном берегу (реки Иордан.— "Ъ"), и мы ожидаем, что они будут играть здесь (в секторе Газа.— "Ъ") какую-то роль в будущем»,— сказала госпожа Далтон журналистам (цитата по ТАСС).

Она напомнила о словах госсекретаря Энтони Блинкена о том, что палестинцы имеют право на самоопределение. «Они заслуживают права голоса в вопросе о том, как будет выглядеть их будущее правительство»,— добавила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома.

Война Израиля и «Хамаса» продолжается с 7 октября. Со стороны Израиля погибли 1,4 тыс. человек, Палестина оценивает число жертв в 10,3 тыс. 8 ноября армия Израиля сообщила об утрате «Хамасом» контроля над севером Газы. Вчера, 9 ноября, власти США заявили о согласии Израиля на введение четырехчасовых гуманитарных пауз в секторе Газа.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Терроризм подвергся резкому обсуждению».

Лаура Кеффер

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