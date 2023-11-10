Прокатная десятка

Обзор «Ъ-Weekend»: «Наши дни, унылый, провинциальный Металлогорск (локация вымышленная, однако узнаваемая). В одной из покосившихся панелек грезит о прекрасной России будущего Филипп — страстный поклонник панк-группы "Яичный свет", гремевшей в девяностые, но с тех пор благополучно всеми позабытой. Свою убогую квартиру Филипп превратил в музей — многочисленные шкафы и антресоли забиты раритетными записями, выцветшими фото и прочими куда более странными артефактами. Дело в том, что солист "Яичного света" Сопля (яркое камео Юры Борисова) дошел в служении музыке до самого края, отпилив себе как-то на концерте голову бензопилой. Орудие самоубийства Филипп тоже с трепетом каталогизировал, еще не догадываясь, что вскоре бензопила, как то самое ружье на стене, снова пригодится. Однажды в гости к нему забредает Марина, дочь областного магната, заработавшего состояние в мясной отрасли. Безумные прожекты Филиппа, мечтающего устроить в Металлогорске Вудсток и возродить любимый город из пепла, оказывают на ее сугубо материалистическое восприятие действительности сильное влияние. Вот уже она показывает избранника родителям, а затем избраннику — положительный тест на беременность.

Коллизия "Года рождения" стара как мир. И, в общем, так же банальна. Разумеется, энтузиазм Филиппа натолкнется на цинизм окружающих, а цветению первой любви помешает полное отсутствие денег. Строить семью — это вам не панк играть. И придется Филиппу отправиться в люди, которые ни во что, кроме курса доллара, не верят, хоть и доллар этот чаще всего в глаза не видели».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Сказка об умозрительном времени».