Прокатная десятка
Что посмотреть в кино 11–12 ноября
9 ноября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых российское комедийное фэнтези «Год рождения» и аргентинский хоррор «Одержимые злом». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Год рождения
- Режиссер: Михаил Местецкий
- В ролях: Эльдар Калимулин, Анастасия Талызина, Юра Борисов, Дмитрий Быковский-Ромашов, Юлия Ромашина
- Жанр: комедия, фэнтези / Россия / 105 мин.
- В прокате: с 9 ноября
Обзор «Ъ-Weekend»: «Наши дни, унылый, провинциальный Металлогорск (локация вымышленная, однако узнаваемая). В одной из покосившихся панелек грезит о прекрасной России будущего Филипп — страстный поклонник панк-группы "Яичный свет", гремевшей в девяностые, но с тех пор благополучно всеми позабытой. Свою убогую квартиру Филипп превратил в музей — многочисленные шкафы и антресоли забиты раритетными записями, выцветшими фото и прочими куда более странными артефактами. Дело в том, что солист "Яичного света" Сопля (яркое камео Юры Борисова) дошел в служении музыке до самого края, отпилив себе как-то на концерте голову бензопилой. Орудие самоубийства Филипп тоже с трепетом каталогизировал, еще не догадываясь, что вскоре бензопила, как то самое ружье на стене, снова пригодится. Однажды в гости к нему забредает Марина, дочь областного магната, заработавшего состояние в мясной отрасли. Безумные прожекты Филиппа, мечтающего устроить в Металлогорске Вудсток и возродить любимый город из пепла, оказывают на ее сугубо материалистическое восприятие действительности сильное влияние. Вот уже она показывает избранника родителям, а затем избраннику — положительный тест на беременность.
Коллизия "Года рождения" стара как мир. И, в общем, так же банальна. Разумеется, энтузиазм Филиппа натолкнется на цинизм окружающих, а цветению первой любви помешает полное отсутствие денег. Строить семью — это вам не панк играть. И придется Филиппу отправиться в люди, которые ни во что, кроме курса доллара, не верят, хоть и доллар этот чаще всего в глаза не видели».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Сказка об умозрительном времени».
Одержимые злом
- Режиссер: Демиан Рунья
- В ролях: Эсекьель Родригес, Демиан Саломон, Сильвина Сабатер, Луис Цимбровски, Марсело Мишино
- Жанр: ужасы / Аргентина, США / 99 мин.
- Слоган: «Время молитв прошло»
- В прокате: с 9 ноября
Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «Братья-фермеры Педро и Хайме обнаруживают в лесу изуродованное тело чистильщика, который, как выясняется, направлялся в соседний дом убить одержимого. Когда имеешь дело со злом, нужно соблюдать определенные правила, поэтому братья вместе с соседом Руисом решают отвезти зараженного подальше и там оставить, но тот по дороге исчезает. На следующий день демоническая сила убивает Руиса и его беременную жену, а братья пускаются в бега. Педро заезжает к бывшей супруге забрать детей, но приносит зло с собой».
Чувства Анны
- Режиссер: Анна Меликян
- В ролях: Анна Михалкова, Тимофей Трибунцев, Олег Ягодин, Екатерина Андреева, Екатерина Новокрещенова
- Жанр: фантастика, драма / Россия / 130 мин.
- В прокате: с 9 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Действие фильма разворачивается в нашем времени, но с легоньким уклоном в сторону антиутопии. Здесь все еще продолжается пандемия (не ковида, а некоего не названного вируса), над автобусной остановкой висит огромный экран со счетчиком заболевших и умерших, люди носят респираторы и при входе в общественный транспорт останавливаются в дверях для обработки антисептиком — правда, по ходу действия маски, как и в реальной жизни, все чаще съезжают под подбородок, а под конец фильма персонажи и вовсе про них почти забывают. По телевизору диктор Екатерина Андреева (в роли самой себя) рассказывает о готовящейся отправке добровольцев-колонистов на Марс: когда главная героиня приедет в Москву, ее там встретит баннер "Марс наш!" на кинотеатре "Октябрь". Едва ощутимый сдвиг по фазе подчеркивает черно-белое изображение, делающее все происходящее в фильме условным и безвременным ровно в той степени, в которой требуется его создателям.
В этой условности живет самая обычная семья: Анна (Анна Михалкова), чья работа на кондитерской фабрике состоит в том, чтобы сгребать шоколадную массу на конвейере, ее муж Сергей (Тимофей Трибунцев), который трудится на колбасном заводе, и двое их детей. Сын-подросток (Федор Бутин) мечтает стать популярным ютуб-стримером, дочка (Маргарита Зубарева) нужна в сюжете для подчеркивания родительских эмоциональных пертурбаций. Особой нежности родителей к детям не наблюдается, но у супругов отношения вполне любящие, а жизнь в целом хоть и скучная, но стабильная и комфортная. Она катится себе по привычной колее, пока однажды Анна, получив удар током от порвавшегося электропровода, не падает на улице, ударяется головой и перестает спать ночами — она становится "контактером" внеземных цивилизаций и записывает под их диктовку послания человечеству... Выложенные в соцсети видео, где Анна все это зачитывает, делают ее звездой».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Заправлены в конфеты космические карты».
Наследник
- Режиссер: Пак Хун Джон
- В ролях: Ким Сон Хо, Кан Тхэ Джу, Ким Ган У, Ко А Ра, Хо Джун Сок, Чон Ра Эль
- Жанр: боевик, криминал / Южная Корея / 118 мин.
- Слоган: «Погоня началась»
- В прокате: с 9 ноября
Кинопрокатчик «Кино.Арт.Про»: «Молодой боксер Марко Хан — так называемый копино, корейско-филиппинских кровей — всю жизнь прожил на Филиппинах и никогда не видел отца-корейца. Его мать тяжело больна, поэтому, пытаясь накопить на лечение, парень хватается за любые возможности заработка и разыскивает корейских родственников. Однажды на него выходят адвокаты, утверждающие, что его богатый папа наконец-то нашел потерянную кровиночку и жаждет встречи. Марко летит в Корею, но уже в самолете парня начинает запугивать странный тип, называющий себя его другом».
Нефариус
- Режиссеры: Чак Конзелман, Кэри Соломон
- В ролях: Джордан Бэлфи, Шон Патрик Флэнери, Том Омер, Гленн Бек, Дэниэл Мартин Берки, Камерон Арнетт
- Жанр: триллер / США / 97 мин.
- Слоган: «Разговор с дьяволом»
- В прокате: с 9 ноября
Кинопрокатчик «СБ Фильм»: «В день запланированной казни осужденного серийного убийцы к нему в тюрьму приезжает врач, чтобы провести психиатрическую экспертизу. Тот с порога заявляет, что умереть все равно не сможет, так как является демоном, а психиатр перед уходом совершит три убийства».
Следующая жертва
- Режиссер: Чон Джу Ри
- В ролях: Ким Щи Ын, Пэ Ду На, Чон Хве Рин, Кан Хён О, Пак У Ён, Чхве Хи Джин
- Жанр: драма, детектив / Южная Корея / 138 мин.
- В прокате: с 2 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Со Хи, в общем-то, ничем не отличается от миллионов своих сверстниц. Она любит танцевать, тусить с друзьями, иногда выпить. Изредка попадает в неприятности из-за своего взрывного темперамента, но в целом это не мешает ей вполне прилично учиться, не расстраивая родителей. И именно ее директор школы выбирает для прохождения стажировки в колл-центре крупной телекоммуникационной компании. Вообще-то непосредственным работодателем будет субподрядчик, но все равно это первый раз, когда на школу обратил внимание такой важный потенциальный наниматель, поэтому очень важно, чтобы Со Хи прошла практику на отлично и выгодно зарекомендовала не только себя, но и все учебное заведение…
Практика, однако, оказывается абсолютно выматывающей душу. Основной задачей Со Хи и еще пары десятков ее коллег — постоянных сотрудниц и таких же стажерок — является отвечать на звонки раздраженных клиентов, готовых отказаться от услуг компании, и уговаривать их этого не делать, задуривая "эксклюзивными акциями", "специальными предложениями" и т. п. Любому, кому хоть раз приходилось вести подобные разговоры со стороны клиента, будет довольно сложно поначалу сочувствовать этим молодым женщинам, но довольно быстро мы убеждаемся, что они и сами находятся под постоянным давлением начальства, которое постоянно повышает нормы выработки, откровенно жульничает с оплатой и позволяет себе просто орать на тех, кто не проявляет достаточного рвения.
Безыскусная, почти документальная съемка, блеклое освещение, господствующий в кадре серый цвет, стирающий все прочие краски, подчеркивают, как ощущает себя Со Хи в этом тихом корпоративном аду, как постепенно, по капле вытекают из нее радость и интерес к жизни. Однако вырваться из этой ловушки оказывается невозможно».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Партия колл-центра».
Дочь болотного царя
- Режиссер: Нил Бёргер
- В ролях: Дейзи Ридли, Бен Мендельсон, Бруклин Принс, Гил Бирмингем, Карен Писториус, Гаррет Хедлунд
- Жанр: триллер, драма, криминал, детектив / США / 108 мин.
- В прокате: с 2 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Название фильма, как и книги, которая легла в основу сценария, конечно же, позаимствовано у сказки Ганса Христиана Андерсена. И начинается картина тоже как лесная сказка из каких-то давних времен. Девочка Хелена (Бруклин Принс) живет в хижине на болотах со своим отцом-охотником (Бен Мендельсон) и тихой замкнутой мамой (Карен Писториус), без электричества и вообще каких-либо примет цивилизации, кроме отцовских ружей. С матерью она почти не разговаривает — та почему-то почти всегда в плохом настроении и не может поведать девочке ничего интересного. А вот папа — настоящий герой, сильный и смелый. Он учит Хелену разбираться в растениях, читать следы животных, берет с собой на охоту и наносит на ее тело индейские татуировки, рассказывая об их значении.
Отец и дочь практически неразлучны, она следует за ним во всех его делах, так что он называет ее Хвостиком… Но однажды ее спокойная жизнь рушится. Когда отец в очередной раз уходит на охоту, на этот раз один, наказав ей его дождаться, возле их хижины появляется незнакомец на мотоцикле — невиданное дело в этих краях. Он заблудился и просит подсказать ему дорогу. Неожиданно пассивная и незаметная мама хватает Хелену в охапку и умоляет чужака увезти их отсюда. Пока девочка отбивается, а мужчина пытается понять, что вообще происходит, появляется отец Хелены и убивает его, но женщине и девочке удается сбежать. В городе выясняется, что вся сказочная жизнь Хелены была обманом: оказывается, ее отец когда-то похитил ее мать и держал в своей хижине насильно, а она сама родилась в плену.
Спустя двадцать лет взрослая Хелена (Дейзи Ридли) работает бухгалтером, прячет татуировки под длинными рукавами и высокими воротниками, а следы от сведенных на лице — под плотным макияжем».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Взрослая дочь болотного человека».
Будика: Королева воинов
- Режиссер: Джесси Джонсон
- В ролях: Энди Беквит, Том Беннетт, Лилибет Бутанасева, Литяна Бутанасева, Стивен Кокингс
- Жанр: боевик, драма / Великобритания / 101 мин.
- Слоган: «Основано на реальной эпической истории»
- В прокате: с 2 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Ввиду бросающегося в глаза отсутствия бюджета почти все действие фильма происходит в чахлом лесу, обозначающем территорию современного Норфолка. Здесь живет племя иценов, возглавляемое Прасутагом (Клайв Стэнден), тут же, практически за порогом его царской хижины, развернут рынок, а за поворотом распинают христиан.
Здесь же будут происходить все битвы: от небольших стычек с заблудившимися отрядами легионеров до эпичного побоища в финале, ради которого создатели увеличат массовку вдвое — с 15 человек до 30 и даже приволокут для Будики (Ольга Куриленко) колесницу.
Пока не началось смертоубийство, Прасутаг, Будика и их дочери (Литяна и Лилибет Бутанасевы) являют собой идеал здоровых семейных ценностей. Напротив, император Нерон (Гарри Киртон), сидящий в красной набедренной повязке и лавровом венке в каком-то заставленном статуями помещении в далеком Риме, судя по его манерам, только и делает, что предается разврату — за кадром. В кадре же он издает указ о том, что женщинам в его империи запрещается занимать какие-либо руководящие позиции, даже среди "дикарей", каковыми римляне считают население Британских островов.
Поэтому, когда Прасутаг погибает, преданный одним из своих приближенных, злобный римский наместник (Ник Моран) отнимает у Будики ее земли и все прочее имущество, а саму ее вместе с дочерями приказывает выпороть. Измученную пыткой женщину выкрадывают воины племени триновантов, которые объясняют ей, что она — прямая наследница древней кельтской богини-воительницы, а значит, должна возглавить их борьбу против римских оккупантов.
Так что Будике приходится взять в руки меч, сменить женственный макияж на боевую раскраску, кинуть боевой клич и отправиться мстить римлянам».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Есть женщины в кельтских селеньях».
Край надломленной луны
- Режиссер: Светлана Самошина
- В ролях: Маша Лобанова, Виктория Толстоганова, Анна Шепелева, Артем Быстров, Ростислав Бершауэр
- Жанр: драма / Россия / 99 мин.
- В прокате: с 2 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «В "Крае надломленной луны", поставленном по сценарию Натальи Мещаниновой, фигура отца все же появляется, а еще до этого именно он, сам того не зная, запускает события фильма. Четырнадцатилетняя Соня (Маша Лобанова), выросшая без него, требует у матери (Виктория Толстоганова) информацию о давно уехавшем в Америку папе. Узнав, что он умер, сбегает из дома не в силах справиться с бурлящими эмоциями. На самом деле отец ее жив, но мать, положившая годы на то, чтобы вычеркнуть его из жизни — своей и двоих дочерей, не хочет, чтобы он появился в ней снова, пускай даже в формате видеозвонка. Однако младшую надо искать и возвращать, и она вызванивает на помощь старшую, журналистку Сашу (Анна Шепелева), которая на самом деле тоже сбежала, только давно: из Петербурга в Москву, от давящей матери — к условной свободе, от вечно отсутствующего отца — туда, где он не будет нужен.
Две женщины и девочка находят друг друга на старой семейной даче, где решают задержаться: то ли чтобы все-таки наладить хрупкие мосты друг к другу, то ли чтобы, выплеснув в лицо все обиды и претензии, сжечь их окончательно. Соня, еще не дозревшая до взрослой виртуозности в причинении боли ближнему своему, постепенно отходит на второй план, на первом остаются Саша и мама, сцепившиеся в вечном спарринге — и разорвать эту связь не может ни одна из них. Одновременно у Саши наклевывается что-то вроде любовной линии с симпатичным реставратором Борисом (Артем Быстров), но она оказывается иллюзией, и действие опять замыкается в чисто женском семейном кругу».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Русская ролюшка женская».
Привет, мама
- Режиссер: Иля Малахова
- В ролях: Дарья Савельева, Аглая Тарасова, Анна Осипова, Александра Евдокия Бакурадзе, Лери Бакурадзе
- Жанр: драма, комедия / Россия / 114 мин.
- В прокате: с 2 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «В "Привет, мама", где автором сценария выступила сама Иля Малахова, за кадром оказывается как раз фигура матери, тоже исчезнувшей, но из жизни уже взрослых дочерей Киры (Дарья Савельева) и Веры (Аглая Тарасова). Вторая, хоть и младшая, уже сама мать — подростка Аси (Анна Осипова) и младшей школьницы Нюши (Александра Евдокия Бакурадзе). Все четверо живут вместе, маленькой сестринской общиной, в которой Кира одновременно и красивая тетя-праздник (в отличие от замотанной бытом Веры), и еще один ребенок, и формальная глава семьи: именно ей решать, признавать ли официально умершей ушедшую два года назад из дома мать, продавать ли ее квартиру, расселяться ли туда и так далее.
Мужчины для этих женщин тоже герои второго плана, хотя сначала может показаться, что жизнь сестер крепко завязана на них, переменных и непостоянных. Кира чередует женатых любовников, пытаясь собрать из троих человек одного, на кого можно было бы положиться (из этого, ясное дело, ничего не складывается, но, возможно, Кире оно на самом деле и не нужно). Вера ждет, когда выпишут из больницы некоего Толика (а вот ждет ли ее он — вопрос). Ася, как положено в шестнадцать лет, влюблена, но ее избранника (Артем Яковлев) проницательная тетя характеризует метко и беспощадно: Ты — Балтийское море, а он — "Балтика-семерка". Таким образом, попытки найти любовь и поддержку или хотя бы их имитацию где-то за пределами родного "бабьего царства" здесь тоже снова и снова заканчиваются возвращением в родную сестринскую гавань.
Мама же остается смутной тенью на периферии, но, пока она там присутствует, можно оставаться в роли маленькой девочки, в чьих проблемах и сложностях виноваты неправильные взрослые. Да и как сепарироваться от той, что ушла сама, не оставив ответов и рецептов?»
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Русская ролюшка женская».