Apple могут вернуть в 2016-й год

Вероятность того, что Apple все же придется заплатить европейским властям €13 млрд за уклонение от уплаты налогов с помощью Ирландии, резко возросла. Генеральный адвокат Суда ЕС опубликовал рекомендацию для Европейского суда, высшей судебной инстанции Евросоюза, не только пересмотреть решение нижестоящей инстанции, которое было принято в пользу американской корпорации, но и встать на сторону Еврокомиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

Как сообщает Bloomberg, генеральный адвокат Суда Европейского союза Джованни Питруцелла в своем консультативном заключении заявил, что рассмотрение апелляции Apple на штраф со стороны Еврокомиссии в размере €13 млрд за уклонение от уплаты налогов при помощи властей Ирландии содержало множество ошибок, а значит, решение суда общей юрисдикции в пользу американской компании от июля 2020 года должно быть пересмотрено Европейским судом — высшей судебной инстанцией ЕС. Более того, по мнению господина Питруцеллы, суду стоит встать на сторону Еврокомиссии и оставить в силе решение европейского регулятора о назначении штрафных санкций за незаконную деятельность Apple.

Мнение адвоката не накладывает обязательств на Европейский суд, однако, как отмечает агентство, в большинстве случаев мнения судей совпадают с мнением генеральных адвокатов.

Разбирательство между Apple и властями ЕС вокруг уплаты налогов американской корпорацией длится уже почти десять лет. В 2016 году Еврокомиссия по итогам собственного расследования пришла к выводу, что Apple пользовалась незаконными налоговыми привилегиями в Ирландии в период с 2003 по 2014 год. По мнению европейского регулятора, правительство страны помогало корпорации существенно занизить налоговые отчисления, которые составили всего 0,005% ее выручки в Европе. В итоге власти ЕС решили, что компания обязана возместить ЕС недоуплаченные за эти годы налоги — долг американской корпорации составил €13 млрд.

Однако вскоре и Apple, и правительство Ирландии подали апелляцию на решение Еврокомиссии. Суд общей юрисдикции Европейского союза в июле 2020 года удовлетворил апелляцию Apple. Судьи тогда пришли к следующему выводу: Еврокомиссия не смогла доказать, что правительство Ирландии в течение десятилетия предоставляло Apple незаконные налоговые послабления, что между сторонами имел место сговор и что именно ирландские дочерние компании Apple приносили корпорации ту выручку, с которой, по мнению европейского регулятора, должны были уплачиваться налоги в казну Ирландии.

У Еврокомиссии было два месяца на то, чтобы решить, будет ли она подавать апелляцию уже на решение суда общей юрисдикции и переносить рассмотрение дела в Европейский суд.

О решении подать апелляцию по этому делу еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер объявила в сентябре 2020 года. А в феврале 2021 года был опубликован сам текст поданной европейскими властями апелляции. Выводы судей суда общей юрисдикции в Еврокомиссии сочли «противоречивыми».

Джованни Питруцелла, проанализировав рассмотрение апелляции Apple, и вовсе пришел к выводу, что нижестоящей инстанцией были допущены существенные юридические ошибки: «В свете правовых ошибок, допущенных Судом общей юрисдикции, которые искажают его оценки», удовлетворение апелляции должно быть «полностью отклонено», подытожил генеральный адвокат.

Apple уже отреагировала на выводы господина Питруцеллы, заявив, что суд низшей инстанции «совершенно ясно дал понять: Apple не получала никаких избирательных преимуществ и никакой государственной помощи, и мы считаем, что это решение должно быть поддержано».

Министр финансов Ирландии Майкл Макграт заявил, что, хотя юристы страны проанализируют выводы адвоката, позиция правительства остается прежней — размер уплаченного Apple налога был верным, а Ирландия не предоставляла американской корпорации никакой государственной помощи.

Кирилл Сарханянц