«Хамас» утверждает, что россияне не могут покинуть Газу из-за США и Израиля

США и Израиль формируют списки на эвакуацию из анклава в Египет, сказал глава отдела внешних связей «Хамаса» в секторе Газа Басем Наим «РИА Новости». Палестинские движение не препятствует выезду из сектора Газа всех обладателей иностранного гражданства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohammed Salem, Reuters Фото: Mohammed Salem, Reuters

Господин Басем пояснил, что сформированные списки на эвакуацию из анклава отправляются в Египет, где их официально публикуют.

«Мы не можем играть какую-либо роль в этом процессе и не обладаем полномочиями в формировании списков тех, кому разрешено выехать из сектора Газа в Египет. Но, конечно, мы не препятствуем тем, кто хочет это сделать, покинуть сектор Газа»,— подчеркнул представитель «Хамаса».

На текущий момент покинуть сектор Газа можно только иностранным гражданам через единственный открытый КПП «Рафах». По данным октября, эвакуацию ожидает более 500 россиян. Накануне, 7 ноября, дипломатический источник сообщил, что эвакуация россиян начнется в ближайшие дни.

Подробнее — в материале «Из Газы начали выпускать иностранцев».

Александра Горошилова