Госдума одобрила во втором чтении повышение НДПИ на конденсат и газ «Газпрома»

Госдума приняла во втором чтении поправки в Налоговый кодекс, которые позволят повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газовый конденсат и газ для «Газпрома». При этом коэффициент не будет применяться к структурам «Газпрома», которые добывают менее 35% газа в общем портфеле добычи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Поправки в Налоговый кодекс предусматривают повышение НДПИ на газовый конденсат за счет применения нового коэффициента Кгк. Это помноженный на 1,5 коэффициент Кабдт, характеризующий надбавки за бензин и дизтопливо и применяющийся в формуле НДПИ на нефть. При этом повышение не будет применяться в отношении дочерних организаций «Газпрома», у которых добыча газа составляет менее 35% общей добычи углеводородов. По информации «Ъ», речь, скорее всего, идет о «Газпром нефти».

Как объяснил замглавы Минфина Алексей Сазанов, за счет увеличения НДПИ на газовый конденсат «Газпрома» будет осуществляться компенсация бюджету демпферных выплат нефтяным компаниям. По оценке главы комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, из-за принятия поправок о росте НДПИ на газовый конденсат «Газпрома» убытки компании в 2025 году могут достигнуть примерно 1 трлн руб.

Поправки также предполагают новый расчет цены российской нефти Urals для исчисления НДПИ на нефть. При расчете нефтяных налогов продолжат использовать котировки ценового агентства Argus, но теперь не на условиях CIF (включают стоимость фрахта и страхование) в европейских портах Роттердам и Аугуста, а на базисе FOB (стоимость нефти до погрузки) в российских портах.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Газпром" всегда один».

Милена Костерева