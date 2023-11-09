Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Госдуму внесен проект, позволяющий частной охране сбивать БПЛА на объектах ТЭК

В Государственную думу рабочей группой по СВО был внесен законопроект, которые расширяет полномочия сотрудников частного охранного предприятия на территориях топливно-энергетического комплекса (ТЭК), а также включает в зону безопасности ТЭК воздушное пространство. В случае принятия законопроекта у сотрудников ЧОПа появится право сбивать беспилотники в зоне безопасности таких объектов.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Один из авторов инициативы, сенатор Андрей Турчак пояснил, что с началом СВО объекты ТЭК не раз становились целями атак беспилотников. «Только за первое полугодие таких инцидентов было около полусотни»,— подчеркнул господин Турчак в своем Telegram-канале.

Согласно нынешнему законодательству, требования по охране ТЭК не регулируются федеральным законом «О противодействии терроризму», а значит, сотрудники охраны не могут противостоять диверсиям, указано в пояснительной записке. «Наш законопроект исправит эту ситуацию»,— отметил сенатор.

Сейчас правоохранителям и сотрудникам частных охранных предприятий позволено сбивать БПЛА на объектах с высокими требованиями к антитеррористической защищенности. В июле 2023 года также был принят закон, позволяющий силовикам и ЧОПам пресекать использование не только беспилотных летательных аппаратов, но и беспилотных аппаратов и робототехнических комплексов наземных, подземных, водных видов.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...