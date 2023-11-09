В Госдуму внесен проект, позволяющий частной охране сбивать БПЛА на объектах ТЭК

В Государственную думу рабочей группой по СВО был внесен законопроект, которые расширяет полномочия сотрудников частного охранного предприятия на территориях топливно-энергетического комплекса (ТЭК), а также включает в зону безопасности ТЭК воздушное пространство. В случае принятия законопроекта у сотрудников ЧОПа появится право сбивать беспилотники в зоне безопасности таких объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Один из авторов инициативы, сенатор Андрей Турчак пояснил, что с началом СВО объекты ТЭК не раз становились целями атак беспилотников. «Только за первое полугодие таких инцидентов было около полусотни»,— подчеркнул господин Турчак в своем Telegram-канале.

Согласно нынешнему законодательству, требования по охране ТЭК не регулируются федеральным законом «О противодействии терроризму», а значит, сотрудники охраны не могут противостоять диверсиям, указано в пояснительной записке. «Наш законопроект исправит эту ситуацию»,— отметил сенатор.

Сейчас правоохранителям и сотрудникам частных охранных предприятий позволено сбивать БПЛА на объектах с высокими требованиями к антитеррористической защищенности. В июле 2023 года также был принят закон, позволяющий силовикам и ЧОПам пресекать использование не только беспилотных летательных аппаратов, но и беспилотных аппаратов и робототехнических комплексов наземных, подземных, водных видов.

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Александра Горошилова