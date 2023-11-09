Минцифры не поддержало идею согласовывать с абонентом рост тарифов на связь

Минцифры и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддержали предложение депутатов Госдумы от партии «Новые люди» обязать операторов связи заключать дополнительные соглашения с клиентами при повышении тарифов выше индекса потребительских цен на услуги связи за предыдущий год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В октябре лидер «Новых людей» Алексей Нечаев и ряд депутатов его фракции направили письмо вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко с предложением не только уведомлять абонентов о повышении тарифов, но и согласовывать рост цен с ними. Парламентарии указывали на участившиеся случаи необоснованного роста тарифов крупнейших российских операторов связи.

Замминистра цифрового развития Дмитрий Угнивенко в своем письме авторам инициативы (есть в распоряжении «Ъ») отметил, что ведомство предложение не поддерживает, так как для недопущения необоснованного роста тарифов достаточно проверок деятельности, которые регулярно проводит ФАС. «Внесение предлагаемых изменений в постановление правительства Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. №1342 "О порядке оказания услуг телефонной связи" нецелесообразно»,— резюмировал чиновник. Замглавы ФАС Петр Иванов согласился с позицией министерства и также сообщил, что служба отказалась поддержать предложение «Новых людей».

Согласно оценкам TelecomDaily, цены на услуги мобильной и широкополосной связи с учетом зафиксированного уровня роста к инфляции в 2023 году могут увеличиться на 12–15%, а в 2024 году — до 20%. Крупнейшие операторы связи считают, что модернизация сетей для обеспечения их стабильной работы требует роста тарифов ежегодно как минимум на 5% выше инфляции.

Подробнее о росте цен на услуги сотовых операторов читайте в материале «Ъ» «Тарифы на связь покраснели».

Александр Кислов