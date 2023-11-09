Экс-мэр Оренбурга не смог оспорить взыскание с него доходов на 100 млн рублей
Вступило в силу решение суда о взыскании с бывшего главы Оренбурга Евгения Арапова доходов в размере свыше 100 млн руб., которые он незаконно получил. В четверг, 9 ноября, судебная коллегия по гражданским делам областного суда отклонила доводы поступивших жалоб по этому вопросу. Об этом сообщает прокуратура.
Бывший глава Оренбурга Евгений Арапов
Фото: orenburg.ru
Ранее Ленинский районный суд Оренбурга частично удовлетворил требования прокурора о взыскании с бывшего градоначальника Евгения Арапова, а также его родственников и доверенных лиц незаконно полученных доходов. Силовики выяснили, что бывший мэр незаконно приобрел и оформил на указанных лиц квартиру, машину, земельные участки, жилой дом, а также доли в уставных капиталах организаций и нежилое помещение.
Общая стоимость имущества превысила 100 млн руб. На основании этого прокурор Оренбургской области Руслан Медведев в мае 2021 года обратился в суд с иском о взыскании и обращении в собственность государства указанных объектов, которые были приобретены на неподтвержденные доходы и юридически были оформлены на родственников и третьих лиц, но фактически принадлежали Евгению Арапову.
Бывшего градоначальника Оренбурга приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере 15 млн руб. в августе 2020 года. Также экс-мэр был лишен права занимать должности на госслужбе и в органах МСУ в течение пяти лет. Евгений Арапов был признан виновным в создании коммерческой фирмы через подставное лицо, в получении взятки в крупном размере, а также в получении взятки в виде незаконного предоставления имущественных прав в особо крупном размере (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ).
После этого стало известно о том, что суд удовлетворил ходатайство адвоката экс-мэра об УДО. Евгений Арапов отбыл наказание сроком более чем три года. Он в полном объеме погасил штраф в размере 15 млн руб. Однако прокуратура решила оспорить постановление об УДО.
Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Прокуратура оспаривает УДО экс-мэра Оренбурга».