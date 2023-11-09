Экс-мэр Оренбурга не смог оспорить взыскание с него доходов на 100 млн рублей

Вступило в силу решение суда о взыскании с бывшего главы Оренбурга Евгения Арапова доходов в размере свыше 100 млн руб., которые он незаконно получил. В четверг, 9 ноября, судебная коллегия по гражданским делам областного суда отклонила доводы поступивших жалоб по этому вопросу. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава Оренбурга Евгений Арапов

Фото: orenburg.ru Бывший глава Оренбурга Евгений Арапов

Фото: orenburg.ru

Ранее Ленинский районный суд Оренбурга частично удовлетворил требования прокурора о взыскании с бывшего градоначальника Евгения Арапова, а также его родственников и доверенных лиц незаконно полученных доходов. Силовики выяснили, что бывший мэр незаконно приобрел и оформил на указанных лиц квартиру, машину, земельные участки, жилой дом, а также доли в уставных капиталах организаций и нежилое помещение.

Общая стоимость имущества превысила 100 млн руб. На основании этого прокурор Оренбургской области Руслан Медведев в мае 2021 года обратился в суд с иском о взыскании и обращении в собственность государства указанных объектов, которые были приобретены на неподтвержденные доходы и юридически были оформлены на родственников и третьих лиц, но фактически принадлежали Евгению Арапову.

Бывшего градоначальника Оренбурга приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере 15 млн руб. в августе 2020 года. Также экс-мэр был лишен права занимать должности на госслужбе и в органах МСУ в течение пяти лет. Евгений Арапов был признан виновным в создании коммерческой фирмы через подставное лицо, в получении взятки в крупном размере, а также в получении взятки в виде незаконного предоставления имущественных прав в особо крупном размере (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

После этого стало известно о том, что суд удовлетворил ходатайство адвоката экс-мэра об УДО. Евгений Арапов отбыл наказание сроком более чем три года. Он в полном объеме погасил штраф в размере 15 млн руб. Однако прокуратура решила оспорить постановление об УДО.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Прокуратура оспаривает УДО экс-мэра Оренбурга».

Георгий Портнов