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В Оренбурге суд рассмотрит жалобу экс-мэра на решение о взыскании имущества на 100 млн рублей

Оренбургский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу бывшего главы Оренбурга Евгения Арапова на решение суда о взыскании имущества стоимостью более 100 млн руб. Судебное заседание назначено на 5 июля. Информация опубликована на сайте учреждения.

Фото: VK.com

Фото: VK.com

Ленинский районный суд города частично удовлетворил требования прокурора о взыскании с бывшего главы Оренбурга, его родственников и доверенных лиц незаконно полученных доходов в феврале. По данным прокуратуры, Евгений Арапов незаконно приобрел и оформил на доверенных лиц квартиру, машину, земельные участки, жилой дом, доли в уставных капиталах организаций, нежилое помещение общей стоимостью более 100 млн руб.

В связи с этим в мае 2021 года надзорный орган подал в суд иск о взыскании и обращении в собственность государства указанного имущества, которое было юридически оформлено на родственников и третьих лиц и фактически принадлежало бывшему чиновнику.

В августе 2020 года Евгения Арапова приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере 15 млн руб. Он был признан виновным в создании коммерческой фирмы через подставное лицо, в получении взятки в крупном размере, а также в получении взятки в виде незаконного предоставления имущественных прав в особо крупном размере.

После этого суд удовлетворил ходатайство адвоката экс-мэра об УДО. Евгений Арапов отбыл более трех лет из назначенного ему срока лишения свободы и в полном объеме погасил штраф в размере 15 млн руб. Однако прокуратура решила оспорить постановление об УДО.

Ани Айвазян

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