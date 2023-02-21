С экс-мэра Оренбурга взыщут незаконные доходы на 100 млн рублей

Частично удовлетворены требования прокурора о взыскании с бывшего главы Оренбурга Евгения Арапова, его родственников и доверенных лиц незаконно полученных доходов. Решение принял Ленинский районный суд города. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Установлено, что Араповым незаконно приобретены и оформлены на доверенных лиц квартира, машина, земельные участки, жилой дом, доли в уставных капиталах организаций, нежилое помещение общей стоимостью более 100 млн рублей»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: orenburg.ru Фото: orenburg.ru

В связи с этим в мае 2021 года прокуратура подала в суд иск о взыскании и обращении в собственность государства указанного имущества, которое было юридически оформлено на родственников и третьих лиц и фактически принадлежало бывшему чиновнику. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.

Евгения Арапова приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере 15 млн руб. в августе 2020 года. Также экс-мэр был лишен права занимать должности на госслужбе и в органах МСУ в течение пяти лет. Евгений Арапов был признан виновным в создании коммерческой фирмы через подставное лицо, в получении взятки в крупном размере, а также в получении взятки в виде незаконного предоставления имущественных прав в особо крупном размере (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

После этого стало известно о том, что суд удовлетворил ходатайство адвоката экс-мэра об УДО. Евгений Арапов отбыл наказание сроком более чем три года. Он в полном объеме погасил штраф в размере 15 млн руб. Однако прокуратура решила оспорить постановление об УДО.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Прокуратура оспаривает УДО экс-мэра Оренбурга».

Георгий Портнов