В Воронежской области снова не продали 2,4 тысячи гектаров сельхозземель

Никто не заявился на торги по продаже 36 земельных участков общей площадью 2,4 тыс. га в Новохоперском районе Воронежской области. Это следует из аукционной документации.

Общая начальная цена земли составляла 130 млн руб. Участки расположены на территории поселков Половцево и Новоильменский и представляют из себя «пашни с высокими почвенными характеристиками».

Это вторая попытка продать земельный банка. Тогда за землю также просили 130 млн, и также это предложение никого не привлекло.

О первой покупке группой «Черкизово» белгородских земель читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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