Никто не стал покупать 2,4 тысячи га воронежских сельскохозяйственных земель за 130 млн рублей

На торги по продаже 36 земельных участков сельскохозяйственного назначения в поселках Половцево и Новоильменский Новохоперского района Воронежской области не поступило ни одной заявки. Это следует из аукционной документации.

Общая площадь участков — 2,36 тыс. га. В составе массива есть плодородные земли и участки под пастбища. Территория подходит для выращивания зерновых культур, отмечалось в объявлении «Российского аукционного дома» (РАД). Начальная цена лота составляла 130 млн руб.

Директор поволожского филиала РАД Наталья Харланова отмечала, что рост интереса к активам сельхозсегмента стал трендом 2022 года. «Выставленные на продажу земли по составу представляют собой чернозем, самая плодородная почва. Земли находятся в экологически чистом районе, вдали от потенциально опасных объектов. Удачное расположение, вблизи крупных федеральных трасс, позволит наладить эффективную логистику для сбыта продукции», — заверяла она.

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Александр Прытков

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