В Воронежской области снова продают 2,4 тысячи га за 130 млн рублей

На продажу снова выставлены 36 земельных участков общей площадью 2,4 тыс. га в Новохоперском районе Воронежской области. Общая начальная цена участков составляет 130 млн руб.

Участки расположены на территории поселков Половцево и Новоильменский в 16 км от Новохоперска и не находится под обременением. В составе лота есть пашни с высокими почвенными характеристиками, «хорошо подходящими, например, для выращивания сахарной свеклы».

Заявки на торги принимаются до 27 октября.

Это вторая попытка продать участки. Их цена также составляла 130 млн руб. На те торги не поступило ни одной заявки.

О споре за 2 тысячи га в Курской области читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Аренду обсудили не до конца».

Александр Прытков

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