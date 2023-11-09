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Путин наградил свердловского министра ЖКХ за заслуги перед Отечеством

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством II степени». Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Глава регионального министерства награжден за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», сказано в документе.

Николай Смирной был назначен министром ЖКХ региона в 2011 году. До этого он руководил отделом энерго- и ресурсосбережения научно-технической политики Минпромышленности, науки и энергетики Свердловской области.

Этой осенью в Первоуральске произошел скандал из-за плохого качества водоснабжения. Николай Смирнов тогда посоветовал жителям города брать пример с героев книги «Маугли». «Там во время несчастья — засухи — даже звери не нападали друг на друга. Сейчас такое же несчастье в Первоуральске: пересох водоем, из которого подается вода. Засушливое лето — это природное явление»,— ответил на жалобы господин Смирнов.

Ранее за трудовые успехи и добросовестную работу Владимир Путин наградил почетной грамотой мэра Екатеринбурга Алексея Орлова.

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Ирина Пичурина

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