Путин наградил свердловского министра ЖКХ за заслуги перед Отечеством
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством II степени». Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Глава регионального министерства награжден за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», сказано в документе.
Николай Смирной был назначен министром ЖКХ региона в 2011 году. До этого он руководил отделом энерго- и ресурсосбережения научно-технической политики Минпромышленности, науки и энергетики Свердловской области.
Этой осенью в Первоуральске произошел скандал из-за плохого качества водоснабжения. Николай Смирнов тогда посоветовал жителям города брать пример с героев книги «Маугли». «Там во время несчастья — засухи — даже звери не нападали друг на друга. Сейчас такое же несчастье в Первоуральске: пересох водоем, из которого подается вода. Засушливое лето — это природное явление»,— ответил на жалобы господин Смирнов.
Ранее за трудовые успехи и добросовестную работу Владимир Путин наградил почетной грамотой мэра Екатеринбурга Алексея Орлова.