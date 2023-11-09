Путин наградил свердловского министра ЖКХ за заслуги перед Отечеством

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством II степени». Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Глава регионального министерства награжден за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», сказано в документе.

Николай Смирной был назначен министром ЖКХ региона в 2011 году. До этого он руководил отделом энерго- и ресурсосбережения научно-технической политики Минпромышленности, науки и энергетики Свердловской области.

Этой осенью в Первоуральске произошел скандал из-за плохого качества водоснабжения. Николай Смирнов тогда посоветовал жителям города брать пример с героев книги «Маугли». «Там во время несчастья — засухи — даже звери не нападали друг на друга. Сейчас такое же несчастье в Первоуральске: пересох водоем, из которого подается вода. Засушливое лето — это природное явление»,— ответил на жалобы господин Смирнов.

Ранее за трудовые успехи и добросовестную работу Владимир Путин наградил почетной грамотой мэра Екатеринбурга Алексея Орлова.

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Ирина Пичурина