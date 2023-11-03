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Мэру Екатеринбурга Орлову вручили почетную грамоту президента

Главе Екатеринбурга Алексею Орлову вручили почетную грамоту, которой его наградил президент Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Грамоту мэру передал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, Алексей Орлов был награжден еще в сентябре. В распоряжении Владимира Путина было указано, что грамоту мэру вручат за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу

Алексей Орлов с июля 2012 года работал зампредседателя правительства Свердловской области, а в сентябре того же года был назначен замглавы совета по инвестициям в регионе. В конце августа 2014 года был назначен первым зампредседателя правительства региона — министра инвестиций и развития. Мэром Екатеринбурга был избран в феврале 2021 года. В августе 2022 года, Владимир Путин наградил Алексея Орлова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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