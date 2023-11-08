Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

РУСАДА зафиксировала 23 случая употребления спортсменами мельдония с начала года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило о выявлении 23 случаев употребления мельдония российскими спортсменами. 8 из них уже дисквалифицированы, в отношении еще 15 спортсменов разбирательство продолжается.

Фамилий попавшихся на приеме мельдония спортсменов в РУСАДА не раскрывают. В организации обращают внимание, что число принимающих мельдоний участников спортивных соревнований в последние годы растет: так, в 2021 году за употребление мельдония были применены санкции к 18 спортсменам, в прошлом году за это же нарушение антидопинговых правил были наказаны 19 спортсменов.

При этом ранее в РУСАДА отмечали, что подозреваемых в применении мельдония было больше: в текущем году возбуждалось 115 антидопинговых дел из-за обнаружения этого препарата в анализах спортсменов.

Мельдоний был включен в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2016 году. В первые месяцы после этого допинг-пробы почти 300 спортсменов из России дали положительный результат на мельдоний. В частности, керлингист Александр Крушельницкий из-за этого был лишен бронзовой медали Олимпиады-2018, а бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова была дисквалифицирована на 15 месяцев.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...