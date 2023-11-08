РУСАДА зафиксировала 23 случая употребления спортсменами мельдония с начала года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило о выявлении 23 случаев употребления мельдония российскими спортсменами. 8 из них уже дисквалифицированы, в отношении еще 15 спортсменов разбирательство продолжается.

Фамилий попавшихся на приеме мельдония спортсменов в РУСАДА не раскрывают. В организации обращают внимание, что число принимающих мельдоний участников спортивных соревнований в последние годы растет: так, в 2021 году за употребление мельдония были применены санкции к 18 спортсменам, в прошлом году за это же нарушение антидопинговых правил были наказаны 19 спортсменов.

При этом ранее в РУСАДА отмечали, что подозреваемых в применении мельдония было больше: в текущем году возбуждалось 115 антидопинговых дел из-за обнаружения этого препарата в анализах спортсменов.

Мельдоний был включен в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2016 году. В первые месяцы после этого допинг-пробы почти 300 спортсменов из России дали положительный результат на мельдоний. В частности, керлингист Александр Крушельницкий из-за этого был лишен бронзовой медали Олимпиады-2018, а бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова была дисквалифицирована на 15 месяцев.

Александр Кислов