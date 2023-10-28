РУСАДА создала рабочую группу по выяснению причин роста антидопинговых нарушений
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила о создании рабочей группы для выяснения причин роста числа нарушений антидопинговых правил с мельдонием в 2023 году, передает «Спорт-Экспресс». 20 октября она сообщила, что в текущем году РУСАДА зафиксировала на 55% больше случаев использования этого запрещенного препарата, открыто 115 допинговых дел.
«По итогам этой рабочей группы мы хотим прийти к общему выводу со всеми заинтересованными сторонами, по какому направлению нам надо работать, какие научные исследования провести. Как раз мельдоний — наш приоритет на данный момент. Будем изучать»,— сказала госпожа Логинова.
Гендиректор заявила о наличии подтверждений того, что мельдоний в пробах спортсменов может быть обнаружен после употребления и молока, и мяса. По ее мнению, спортсмены хорошо осведомлены об антидопинговых правилах и «спустя столько лет и после таких громких скандалов» ни в коем случае не будут использовать препарат намеренно.
Мельдоний был включен в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства в 2016 году. В первые месяцы после этого допинг-пробы почти 300 спортсменов из России дали положительный результат на мельдоний. Впоследствии большинство из них оправдали. По данным ТАСС на 17 октября, за употребление мельдония отбывают дисквалификацию 50 российских спортсменов.