РУСАДА создала рабочую группу по выяснению причин роста антидопинговых нарушений

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила о создании рабочей группы для выяснения причин роста числа нарушений антидопинговых правил с мельдонием в 2023 году, передает «Спорт-Экспресс». 20 октября она сообщила, что в текущем году РУСАДА зафиксировала на 55% больше случаев использования этого запрещенного препарата, открыто 115 допинговых дел.

«По итогам этой рабочей группы мы хотим прийти к общему выводу со всеми заинтересованными сторонами, по какому направлению нам надо работать, какие научные исследования провести. Как раз мельдоний — наш приоритет на данный момент. Будем изучать»,— сказала госпожа Логинова.

Гендиректор заявила о наличии подтверждений того, что мельдоний в пробах спортсменов может быть обнаружен после употребления и молока, и мяса. По ее мнению, спортсмены хорошо осведомлены об антидопинговых правилах и «спустя столько лет и после таких громких скандалов» ни в коем случае не будут использовать препарат намеренно.

Мельдоний был включен в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства в 2016 году. В первые месяцы после этого допинг-пробы почти 300 спортсменов из России дали положительный результат на мельдоний. Впоследствии большинство из них оправдали. По данным ТАСС на 17 октября, за употребление мельдония отбывают дисквалификацию 50 российских спортсменов.

Эрдни Кагалтынов