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Коммерсантъ FM
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Ekonika и Namelazz выпускают капсульную коллекцию обуви и аксессуаров

Компания Ekonika продолжает сотрудничество с модными российскими марками: 15 ноября выходит коллекция, разработанная совместно с брендом одежды Namelazz и вдохновленная эстетикой голливудского кинематографа 1930-х годов. Центральное место в Ekonika | Namelazz занимают ботфорты, ботильоны, мюли, туфли slingback и босоножки, а также сумки асимметричной формы и ремни, выполненные из гладкой кожи особой выделки, с тиснением под крокодила и текстиля с люрексом. Часть моделей украшены золотыми металлическими деталями. Главной героиней рекламной кампании стала актриса Диана Пожарская.

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Фото: Ekonika х Namelazz

Фото: Ekonika х Namelazz

Фото: Ekonika х Namelazz

Фото: Ekonika х Namelazz

Фото: Ekonika х Namelazz

Фото: Ekonika х Namelazz

Фото: Ekonika х Namelazz

Фото: Ekonika х Namelazz

Фото: Ekonika х Namelazz

Фото: Ekonika х Namelazz

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Фото: Ekonika х Namelazz

Фото: Ekonika х Namelazz

Фото: Ekonika х Namelazz

Фото: Ekonika х Namelazz

Фото: Ekonika х Namelazz

Фото: Ekonika х Namelazz

Фото: Ekonika х Namelazz

Фото: Ekonika х Namelazz

Фото: Ekonika х Namelazz

Фото: Ekonika х Namelazz

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