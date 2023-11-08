Jeune Afrique: Кот-д'Ивуар отказался от планов отправить военных в Нигер

Кот-д'Ивуар демобилизовал военных, которые должны были присоединиться к контингенту Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) для интервенции в Нигер. Об этом сообщает газета Jeune Afrique со ссылкой на источники. Выдержки из материала приводит «РИА Новости».

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара присоединился к сторонникам интервенции в Нигер на следующий день после того, как мятежные военные отстранили от власти главу государства Мохамеда Базума. Однако, по словам собеседников издания, позднее Алассан Уаттара получил несколько предупреждений от штаба своей армии, который счел операцию нецелесообразной. Всего, по информации Jeune Afrique, Кот-д'Ивуар планировал мобилизовать от 700 до 800 человек.

Военный мятеж в Нигере произошел в конце июля. Военные из президентской гвардии обвинили Мохамеда Базума в госизмене и отстранили его от власти. Мятежников в Нигере поддержали Мали и Буркина-Фасо. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о выводе из Нигера французского военного контингента и об эвакуации посольства.

Подробнее о ситуации в Нигере — в материале «Ъ» «Посол он, солнцем палимый».