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Коммерсантъ FM
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Страны G7 не согласовали запрет на экспорт российских алмазов

Странам—членам G7 не удалось согласовать конкретных ограничений в отношении российских алмазов. В заявлении, принятом по итогам двухдневных консультаций в Токио, отмечается, что страны G7 намерены «активизировать консультации» по этому вопросу.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Страны G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония.

«Чтобы сократить доходы, которые Россия получает от экспорта, мы намерены активизировать консультации по энергетике, металлам, а также неиндустриальным алмазам, которые добыты, обработаны или произведены на российской территории», — говорится в заявлении G7. В документе также подчеркивается стремление стран G7 усилить координацию по санкциям в отношении России в области критически важных товаров и технологий.

В мае 2023 года глава Евросовета Шарль Мишель анонсировал ограничения на торговлю российскими алмазами. Тогда же решение о запрете поставок российских алмазов приняла Великобритания. Ожидается, что страны Евросоюза ограничат поставки алмазов из России в рамках 12-го пакета санкций. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, ЕС уже 13 ноября сможет представить на рассмотрение главам МИД союза пакет санкций, включающий запрет на российские алмазы.

Милена Костерева

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