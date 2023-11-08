Патрушев обсудил с коллегой из Белоруссии угрозы со стороны Украины

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев встретился с госсекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем. Они обсудили план сотрудничества между советами безопасности в 2024–2025 годах, сделав акцент «на противодействии вызовам и угрозам безопасности двух стран со стороны Украины», рассказали в российском СБ.

«Рассмотрены вопросы углубления взаимодействия по линии специальных служб, правоохранительных органов и военных ведомств двух стран, а также новые подходы к обеспечению безопасности с учетом изменения военно-политической обстановки в Европе»,— сообщили в пресс-службе Совбеза России (цитата по ТАСС).

Господин Патрушев утверждал, что Россия не воюет с Украиной, потому что у россиян «ненависти к простым украинцам по определению быть не может». В ходе встречи с секретарями Совбезов стран СНГ, которая прошла сегодня, 8 ноября, в Москве, он заявил, что у Украины «отсутствуют успехи на поле боя».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер