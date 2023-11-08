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Коммерсантъ FM
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Патрушев рассказал о попытках Украины атаковать три российские АЭС

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что вооруженные силы Украины попытались атаковать Ленинградскую, Калининскую и Курскую АЭС. Он упомянул атаку на Курскую АЭС 26 октября, когда беспилотник попал в склад ядерных отходов на территории Курской АЭС, а два других — в комплекс административных зданий.

Николай Патрушев

Николай Патрушев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Николай Патрушев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Отсутствие успехов на поле боя вынуждает Киев все чаще прибегать к террористическим методам, включая покушения и убийства российских граждан, атаки на гражданские объекты и критическую инфраструктуру. Подобные действия предпринимались украинской стороной в отношении Ленинградской, Калининской и Курской АЭС»,— сказал Николай Патрушев на встрече с секретарями Совбезов стран СНГ в Москве (цитата по ТАСС).

В мае этого года ФСБ сообщила о задержании двоих граждан Украины, которые подорвали одну и заминировали четыре опоры линий электропередачи Ленинградской АЭС, а также заложили самодельные взрывные устройства под семь опор Калининской АЭС. Ленинградская АЭС находится в 35 км от Санкт-Петербурга, Калининская — в 150 км от Твери.

В контексте разговора господин Патрушев заговорил о необходимости обеспечить «биологическую защиту и биобезопасность». По его словам, на постсоветском пространстве идет разработка «средств и технологий, которые представляют угрозу существованию всего человечества», а также «моделируются биологические атаки, к разработкам привлекается искусственный интеллект».

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

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