ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении Петербургского метрополитена

В отношении ГУП «Петербургский метрополитен» возбуждено дело по факту установления монопольно высокой цены на предоставляемые услуги. Об этом 8 ноября сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. По данным ведомства, рентабельность услуги по размещению оборудования сотовых операторов в петербургском метро в первом полугодии 2022 года составила 2420%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

Как установила ФАС, тарифы на услуги по размещению оборудования и кабелей операторов сотовой связи в тоннелях, подземных комплексах и станциях метро Петербурга являются экономически необоснованными, а действия ГУП «создают барьеры выхода на рынок услуг связи и не позволяют операторам строить сети связи».

В ФАС посчитали, что это ущемляет и интересы абонентов, поскольку пассажиры не могут пользоваться мобильной связью надлежащего качества в метро из-за усложнения доступа операторов к инфраструктуре предприятия. В случае установления вины Петербургскому метрополитену грозит штраф, уточнили в антимонопольной службе.

Андрей Цедрик, Санкт-Петербург