«Хамас» разрешил 100 гражданам США покинуть Газу

Палестинское радикальное движение «Хамас» представило очередной список граждан иностранных государств и палестинцев с двойным гражданством, которые могут покинуть сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Всего в документе указаны имена и паспортные данные 373 человек. Россиян в этих списках нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ahmed Zakot, Reuters Фото: Ahmed Zakot, Reuters

«Публикуем списки обладателей паспортов других государств, которые смогут пройти через КПП "Рафах" 8 ноября. Упомянутые в документе граждане должны присутствовать на КПП в 07:00, чтобы облегчить себе процесс перехода»,— говорится в сообщении пограничной службы сектора Газа в Facebook (принадлежит Meta, которая признанная в РФ экстремистской и запрещена) (цитата по ТАСС).

В опубликованный «Хамасом» перечень вошли около 100 граждан США. Также в нем фигурируют граждане Германии, Канады, Румынии, а также Украины и Филиппин.

КПП «Рафах» является единственным пограничным переходом между Египтом и сектором Газа. С 1 ноября через КПП начали пропускать владельцев иностранных паспортов и палестинцев, раненных в ходе боевых действий в секторе Газа. Накануне, 7 ноября, ТАСС сообщал, что эвакуация россиян из сектора Газа ожидается в ближайшие пару дней. По состоянию на конец октября эвакуацию ожидали более 500 граждан России.

О том, что происходит спустя месяц после нападения «Хамаса» на Израиль,— в материале «Ъ» «Взрыв Газы».

Милена Костерева