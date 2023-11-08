Экс-премьер Израиля считает, что Нетаньяху «эмоционально уничтожен»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «эмоционально уничтожен своим масштабным провалом» в сфере нацбезопасности, заявил в интервью Politico экс-премьер страны Эхуд Ольмерт (был премьером с 14 апреля 2006 по 21 сентября 2008 года). По его словам, из-за этого господин Нетаньяху неверно воспринимает ситуацию в секторе Газа.
Эхуд Ольмерт
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Он разрушен эмоционально, это точно. Я имею в виду, с ним случилось что-то ужасное. Он всю свою жизнь работал под ложным предлогом, что он Мистер Безопасность. Он Мистер Чушь. Каждую минуту, пока он остается премьер-министром, он представляет опасность для Израиля. Я серьезно. Уверен, что американцы понимают, что он в плохой форме»,— убежден господин Ольмерт.
Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. Со стороны Израиля погибли 1,4 тыс. человек, Палестина оценивает число жертв в 10,3 тыс. Вчера, 7 ноября, появились сообщения о продвижении израильской армии в центр города Газа. Биньямин Нетаньяху заявил, что после прекращения боев Израиль в течение неопределенного срока будет заниматься обеспечением безопасности в секторе Газа.
О ходе конфликта читайте в материале «Ъ» «Взрыв Газы».