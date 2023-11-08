Советник Нетаньяху: израильские силы должны присутствовать в Газе после войны

Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил, что израильские войска должны сохранить свое присутствие в секторе Газа, чтобы «террористический элемент» не возродился. При этом он подчеркнул, что это не означает, что речь идет об оккупации Газы Израилем.

«Когда все закончится и мы победим “Хамас”, очень важно, чтобы не было возрождающегося террористического элемента, возрождающегося “Хамаса”. Нет смысла делать это и просто возвращаться к исходной точке. Присутствие израильских сил безопасности должно быть, но это не означает, что Израиль вновь оккупирует Газу, не означает, что Израиль будет управлять жителями Газы»,— сказал господин Регев в интервью CNN.

7 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что после прекращения боев Израиль в течение неопределенного срока будет заниматься обеспечением безопасности в секторе Газа. В Госдепе США заявили, что судьбу сектора Газа после окончания боевых действий должны определять палестинцы и что Вашингтон не поддерживает «реоккупацию» анклава израильскими войсками после войны.

О текущей ситуации в Газе — в материале «Взрыв Газы».

Эрдни Кагалтынов