Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Советник Нетаньяху: израильские силы должны присутствовать в Газе после войны

Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил, что израильские войска должны сохранить свое присутствие в секторе Газа, чтобы «террористический элемент» не возродился. При этом он подчеркнул, что это не означает, что речь идет об оккупации Газы Израилем.

«Когда все закончится и мы победим “Хамас”, очень важно, чтобы не было возрождающегося террористического элемента, возрождающегося “Хамаса”. Нет смысла делать это и просто возвращаться к исходной точке. Присутствие израильских сил безопасности должно быть, но это не означает, что Израиль вновь оккупирует Газу, не означает, что Израиль будет управлять жителями Газы»,— сказал господин Регев в интервью CNN.

7 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что после прекращения боев Израиль в течение неопределенного срока будет заниматься обеспечением безопасности в секторе Газа. В Госдепе США заявили, что судьбу сектора Газа после окончания боевых действий должны определять палестинцы и что Вашингтон не поддерживает «реоккупацию» анклава израильскими войсками после войны.

О текущей ситуации в Газе — в материале «Взрыв Газы».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...