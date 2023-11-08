Госдеп США: судьбу Газы должны определять палестинцы

США считают, что судьбу сектора Газа после окончания боевых действий должны определять палестинцы, Вашингтон не поддерживает «реоккупацию» анклава израильскими войсками после войны, заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател. Так он прокомментировал слова премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что израильская армия в течение неопределенного срока будет заниматься обеспечением безопасности в секторе Газа.

«Наша точка зрения заключается в том, что палестинцы должны быть движущей силой в принятии решений. Газа — палестинская земля и останется таковой, и в общем мы не поддерживаем ее реоккупацию, как и Израиль»,— сказал господин Пател (цитата по ТАСС).

При этом пресс-секретарь заявил, что, как и Израиль, США не видят возможности к возвращению к статусу-кво, до событий 7 октября, когда палестинское движение «Хамас» вторглось на израильскую территорию. «Газа больше не должна быть и не может быть платформой для осуществления террористических атак на народ Израиля или кого-либо еще. Мы прорабатываем с партнерами различные сценарии внутреннего управления, параметры безопасности, ситуацию с безопасностью в Газе на тот момент, когда кризис будет урегулирован»,— добавил он.

Ранее президент Палестины (Палестинской национальной администрации) Махмуд Аббас заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что переход сектора Газа под управление палестинского государства возможен в рамках всеобъемлющего политического решения, которое должно регулировать ситуацию на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. 1 ноября господин Блинкен заявил, что Палестинская национальная администрация была бы лучшим вариантом для сектора Газа.

О текущей ситуации в Газе — в материале «Взрыв Газы».

Эрдни Кагалтынов