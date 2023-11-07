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Коммерсантъ FM
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Демократы США заблокировали попытку выделить деньги Израилю отдельно от Украины

Сенаторы от Демократической партии США заблокировали принятие законопроекта республиканцев о выделении финансовой и военной помощи Израилю отдельно от поддержки Украины, сообщает Reuters. Ранее соответствующий документ был принят Палатой представителей США, большинство в которой составляют представители Республиканской партии.

Согласно документу, на помощь Израилю предлагалось направить $14,3 млрд, республиканцы считали, что эти деньги необходимо выделить до середины ноября. При этом республиканцы полагают, что рассматривать вопрос о поддержке Украины необходимо отдельно, а саму финансовую и военную помощь Киеву включить в другой законопроект.

Однако демократы сочли такой подход неправильным и напомнили о том, что, по мнению Белого дома, большое значение для национальной безопасности Соединенных Штатов имеют как военный конфликт на Украине, так и война между Израилем и палестинским движением «Хамас». Reuters подчеркивает, что сейчас в Сенате демократы разрабатывают собственный проект о дополнительном финансировании.

Ранее Джо Байден просил Конгресс выделить $106 млрд для финансирования помощи Украине, Израилю, Тайваню, а также заложить деньги на строительство защитной стены на границе с Мексикой. Большая часть этих средств — $61,4 млрд — должна пойти на поддержку Украины.

Подробнее — в материале «Ъ» «Конгрессмены отделили Израиль от Украины».

Александр Кислов

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