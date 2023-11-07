Цена нефти марки Brent упала ниже $83 за баррель

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures, по данным на 18:53 мск, составила $82,81 за баррель. В моменте стоимость барреля опускалась до $82,60. Последний раз январские фьючерсы на нефть Brent торговались ниже этих значений 25 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jon Nazca, Reuters Фото: Jon Nazca, Reuters

Декабрьские фьючерсы на нефть сорта WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели до $78,73 за баррель. Сегодня, 7 ноября, утром на лондонской бирже сорт WTI показал падение впервые с 29 августа.

Ранее главный экономист EY-Parthenon (подразделение британской группы Ernst & Young) Грегори Дако спрогнозировал резкий рост цены на нефть из-за эскалации израильско-палестинской войны. По его прогнозу, стоимость барреля может вырасти до $150.

Подробнее про финансовые прогнозы на фоне изральско-палестинского конфликта — в материале «"Хамас"-фактор».

Александра Горошилова