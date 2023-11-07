Лимит открыть

Бизнесу облегчили жизнь. На рынке банковских услуг появился продукт, который максимально полезен для развития компании. Создан по типу кредитной карты для физических лиц, но предназначен для бизнеса. Теперь деньги всегда под рукой: нужные суммы в нужное время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Статистика показывает, что бизнес готов к инвестициям. Лидеры корпоративного кредитования — малый и средний бизнес (МСБ). Это тренд 2022 и 2023 года. Спрос на займы остается высоким и продолжает увеличиваться. Это подтверждает индекс RSBI – ежемесячное исследование деловых настроений МСБ, организованное банком ПСБ совместно с Опорой России.

Рекорды

Согласно индексу RSBI Удмуртия отличилась в первом квартале 2023 года повышением инвестиционной активности. Регион превысил среднее значение по компоненте «Инвестиции» и достиг исторического максимума. 16% предпринимателей снова начали увеличивать вложения в бизнес, а 30% заявили о дальнейшем наращивании инвестиций в ближайшие месяцы. Во 2 квартале индекс деловой активности региона также достиг исторического максимума, заняв третье место в России с компонентой «Кредиты» выше общероссийского показателя. Увеличился процент респондентов с удовлетворенным спросом на кредитные предложения, улучшилась инвестиционная активность.

Третий квартал 2023 года завершился высокими показателями в целом по России. Готовы увеличить инвестиции 28% предпринимателей. По факту инвестиционная активность высокая и вышла к рекордному уровню, так как сократить вложения в бизнес планируют лишь 6% предпринимателей, и это почти исторический минимум. Компонента «Кредиты» практически достигла максимальных значений и связана прежде всего с высоким интересом на займы в сегменте МСБ, ростом продаж и желанием компаний расширять бизнес.

В приоритете у МСБ

Малый и средний бизнес все чаще выбирает кредиты в виде льготных банковских госпрограмм и беззалоговых кредитов, а также удобных сервисов в виде оперативного кредитования онлайн. В фокусе предпринимателей — финансовые продукты коммерческих банков, отвечающие их интересам.

В приоритете у МСБ возобновляемые кредитные линии, когда заемщик может решить возвращать банку всю сумму или только ее часть в течение всего срока действия договора.

Именно такой инструмент развития бизнеса предлагает ПСБ — продукт «Лимит открыт»*. Он дополнен беззалоговым кредитованием, которое сделало процедуру получения финансовой поддержки еще более доступной, оперативной, спокойной, с максимальной экономией времени предпринимателя.

Предприниматель может получить до 100 млн руб. на пополнение оборотных средств для любых бизнес-нужд. Транши можно брать неограниченное количество раз, проценты начисляются только на сумму долга и при его погашении лимит восстанавливается. Например, линия открыта на 30 млн руб. Можно взять 10 млн и 5 млн руб. В итоге в доступе у предпринимателя будут еще 15 млн руб. Как только он погасит долг, лимит восстановится, и при необходимости вновь можно воспользоваться деньгами банка. Гасить каждый транш необходимо в течение года.

Значимым преимуществом также является то, что первые шесть месяцев погашения основного долга не требуется, а следующие шесть оно происходит равными частями, что значительно облегчает финансовую нагрузку на бизнес.

Комиссия за открытие линии составляет всего 0,1% от суммы лимита и взимается один раз.

Для того чтобы воспользоваться кредитом «Лимит открыт», от предпринимателя необходимы только поручительство учредителей и заполненная онлайн-заявка. Срок ее рассмотрения — 24 часа. Программа доступна в течение 10 лет.

Кредитный продукт «Лимит открыт» максимально отвечает интересам предпринимателей, которые быстро реагируют на бизнес-условия, имеют в резерве разные варианты развития своего дела в зависимости от ситуации на рынке. И однозначно нацелены на долгосрочное развитие своего предприятия.

Как открыть лимит?

Узнать о наличии предложения по телефону 8 800 333 25 50 или оставив свой номер для связи в форме на сайте банка ПСБ. Открыть расчетный счет. В интернет-банке выбрать необходимую сумму в рамках одобренного лимита, дату платежа, заполнить анкету и нажать «Открыть линию».

*«Лимит открыт» – возобновляемая кредитная линия (кредитная линия с лимитом задолженности). Целевое использование – пополнение оборотных средств, финансирование текущих операционных расходов. Процентная ставка индивидуальная. Валюта — рубли РФ. Получить денежные средства в рамках лимита можно отдельными частями — траншами. Количество траншей не ограничено. Срок действия возобновляемой кредитной линии — 10 лет. Срок одного транша — 12 месяцев. Комиссия за открытие кредитной линии взимается один раз в размере 0,1% от суммы установленного лимита, далее ежедневно начисляются проценты на сумму остатка основного долга. Погашение процентов производится ежемесячно. Отсрочка погашения основного долга — 6 месяцев с даты выдачи первого транша. Банк принимает решение на основании анализа данных из внешних и внутренних источников. Вся информация непрерывно обрабатывается банком в соответствии с требованиями российского законодательства. При появлении новых данных по потенциальному заемщику ранее одобренное решение может быть отозвано банком в одностороннем порядке. Информация актуальна на дату публикации, носит информационный характер и не является публичной офертой. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия банка России № 3251.

ПАО «Промсвязьбанк».