ПСБ: деловая активность в Удмуртии находится в зоне роста

В 1 квартале 2023 года индекс RSBI Удмуртской Республики пересек нейтральную отметку — 50 пунктов — и достиг до 52 пунктов, показав оптимистичные ожидания МСБ по выручке и высокую доступность финансирования в регионе. Такие данные приведены в исследовании «индекс RSBI», которое проводит ежеквартально ПСБ совместно с «Опорой России».

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Компонента «Продажи» по итогам первого квартала в республике немного выросла и в целом соответствует общероссийскому показателю. Порядка 13% предпринимателей сообщили об увеличении продаж, что на 4 п.п. выше, чем в предыдущем квартале. Доля опрошенных, указавших на снижение продаж, оказалась самой низкой за последний год. По ожиданиям 24% респондентов ждут увеличения сбыта во втором квартале.

Компонента «Кадры» по итогам квартала в регионе находится в зоне роста, чуть опередив среднее значение по стране.

Количество предпринимателей, которые сокращали персонал, снизилось до 15%, что является наименьшим значением с 4 квартала 2021 года. В то же время доля респондентов, увеличившая штат сотрудников, является достаточно низкой за счет того, что значительная часть предпринимателей региона имеет микробизнес в сфере торговли, который менее нуждается в увеличении числа сотрудников в отличие от других сфер.

В Удмуртской Республике заметно выросли ожидания предпринимателей, планирующих расширение штата в будущем. Их доля составила 26%, что превышает общероссийский показатель.

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Компонента «Кредиты» вышла в первом квартале 2023 года на максимумы с 2020 года, что отражает высокую доступность финансирования в Удмуртии. Увеличение доли респондентов с удовлетворенным спросом на кредиты полностью нивелировало процент предпринимателей, которые хотели, но не получили заемные средства. Количество опрошенных в Удмуртии, у которых спрос на кредиты не удовлетворен, одно из самых низких по стране.

Компонента «Инвестиции» по Удмуртии в 1 квартале 2023 года показала небольшое снижение в темпах роста, но все еще остается на высоком уровне. 11% предпринимателей вкладывали в свой бизнес и только 6% предпринимателей (меньше всего за все время проведения опроса) сокращали объемы инвестиций.

Дальнейшая инвестиционная активность планируется в пользу увеличения вложений в бизнес.