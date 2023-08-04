Удмуртская Республика по уровню деловой активности вошла в ТОП-3 регионов России

Во 2 квартале 2023 года индекс RSBI* Удмуртской Республики вырос до 56,5 пункта за счет повышенных ожиданий по продажам и улучшения инвестиционной активности региона. Показав рост по всем компонентам выше среднего, индекс деловой активности республики достиг исторического максимума, расположившись на 3 месте по стране. Такие данные приведены в исследовании «Индекс RSBI», которое проводит ежеквартально ПСБ совместно с «Опорой России».
Компонента «Продажи» во 2 квартале 2023 года достигла 49,5 пунктов, что оказалось рекордным показателем за все время наблюдений. Доля предпринимателей, увеличивших продажи по итогам отчетного периода, выросла до 14% (+1 п.п.). На фоне востанавливающегося сбыта треть предпринимателей ожидает дальнейшего повышения объема выручки.
Фактические и ожидаемые изменения выручки в Удмуртской Республике
Фото: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ
Компонента «Кадры» по итогам 2 кв. оказалась на пиковом уровне за все время исследования, показав опережающие темпы роста среднего показателя по РФ. 27% (+4 п.п. кв/кв) предпринимателей планируют активно наращивать штат сотрудников в ближайшие месяцы. Доля МСБ, сокращающего штат, оказалась меньше в два раза, чем в предыдущем квартале, и составила всего 7% (-8 п.п.).
Фактические и ожидаемые изменения штата сотрудников в Удмуртской Республике
Фото: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ
Компонента «Кредиты» в Удмуртской Республике во 2 квартале 2023 года осталась выше общероссийского показателя. Доля респондентов с удовлетворённым спросом на кредиты, увеличившись на 4 п.п., составила 28%. В отчетном периоде 12% МСБ получили одобрение по кредиту, а 17% его уже имеют. При этом процент предпринимателей, не сумевших получить заемные средства по тем или иным причинам, незначительно увеличился, оставшись ниже среднего по РФ.
Изменения доступности банковского кредита в Удмуртской Республике
Фото: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ
Компонента «Инвестиции» по Удмуртии в 1 квартале 2023 года превысила среднее значение по стране и обновила исторический максимум, что говорит о существенном повышении инвестиционной активности в регионе. Так 16% предпринимателей снова начали увеличивать вложения в бизнес, а 30% респондентов заявили о дальнейшем наращивании инвестиций в ближайшие месяцы.
Фактические и ожидаемые инвестиции в Удмуртской Республике
Фото: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ
*Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. — снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону.