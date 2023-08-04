Удмуртская Республика по уровню деловой активности вошла в ТОП-3 регионов России

Во 2 квартале 2023 года индекс RSBI* Удмуртской Республики вырос до 56,5 пункта за счет повышенных ожиданий по продажам и улучшения инвестиционной активности региона. Показав рост по всем компонентам выше среднего, индекс деловой активности республики достиг исторического максимума, расположившись на 3 месте по стране. Такие данные приведены в исследовании «Индекс RSBI», которое проводит ежеквартально ПСБ совместно с «Опорой России».

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Компонента «Продажи» во 2 квартале 2023 года достигла 49,5 пунктов, что оказалось рекордным показателем за все время наблюдений. Доля предпринимателей, увеличивших продажи по итогам отчетного периода, выросла до 14% (+1 п.п.). На фоне востанавливающегося сбыта треть предпринимателей ожидает дальнейшего повышения объема выручки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фактические и ожидаемые изменения выручки в Удмуртской Республике

Фото: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ Фактические и ожидаемые изменения выручки в Удмуртской Республике

Фото: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ

Компонента «Кадры» по итогам 2 кв. оказалась на пиковом уровне за все время исследования, показав опережающие темпы роста среднего показателя по РФ. 27% (+4 п.п. кв/кв) предпринимателей планируют активно наращивать штат сотрудников в ближайшие месяцы. Доля МСБ, сокращающего штат, оказалась меньше в два раза, чем в предыдущем квартале, и составила всего 7% (-8 п.п.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фактические и ожидаемые изменения штата сотрудников в Удмуртской Республике

Фото: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ Фактические и ожидаемые изменения штата сотрудников в Удмуртской Республике

Фото: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ

Компонента «Кредиты» в Удмуртской Республике во 2 квартале 2023 года осталась выше общероссийского показателя. Доля респондентов с удовлетворённым спросом на кредиты, увеличившись на 4 п.п., составила 28%. В отчетном периоде 12% МСБ получили одобрение по кредиту, а 17% его уже имеют. При этом процент предпринимателей, не сумевших получить заемные средства по тем или иным причинам, незначительно увеличился, оставшись ниже среднего по РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изменения доступности банковского кредита в Удмуртской Республике

Фото: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ Изменения доступности банковского кредита в Удмуртской Республике

Фото: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ

Компонента «Инвестиции» по Удмуртии в 1 квартале 2023 года превысила среднее значение по стране и обновила исторический максимум, что говорит о существенном повышении инвестиционной активности в регионе. Так 16% предпринимателей снова начали увеличивать вложения в бизнес, а 30% респондентов заявили о дальнейшем наращивании инвестиций в ближайшие месяцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фактические и ожидаемые инвестиции в Удмуртской Республике

Фото: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ Фактические и ожидаемые инвестиции в Удмуртской Республике

Фото: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ