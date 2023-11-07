Глава МИД Израиля раскритиковал слова генсека ООН о «кладбище детей» в Газе

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн осудил слова генсека ООН Антониу Гутерриша о превращении сектора Газа в «кладбище детей». В ответ он напомнил о взятых в заложники палестинским движением «Хамас» израильтянах и указал, что проблема Газы заключается не в операции Израиля, а в «Хамасе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эли Коэн

Фото: Shannon Stapleton, Reuters Эли Коэн

Фото: Shannon Stapleton, Reuters

«Как тебе не стыдно, Антониу Гутерриш! Больше 30 несовершеннолетних, среди которых девятимесячный младенец, а также малыши и дети, на чьих глазах хладнокровно убили их родителей, удерживаются против воли в секторе Газа. Проблема сектора Газа — это "Хамас", а не действия Израиля по уничтожению этой террористической организации»,— написал господин Коэн в соцсети X.

Накануне, 6 ноября, в ходе пресс-конференции по Ближнему Востоку Антониу Гутерриш в очередной раз призвал к прекращению огня в секторе Газа. По его словам, в результате операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «страдают гражданское население, больницы, лагеря беженцев, мечети, церкви и объекты ООН», а «Газа превращается в детское кладбище». Господин Гутерриш также осудил «Хамас» за использование гражданских в качестве «живого щита» и пуски ракет в сторону Израиля.

Война Израиля и «Хамаса» началась 7 октября с массированного ракетного обстрела израильских территорий. По данным Израиля, жертвами нападения стали свыше 1,4 тыс. человек, больше 230 человек были взяты боевиками в заложники. В ответ ЦАХАЛ проводит ответную операцию в секторе Газа. Минздрав анклава сообщал, что погибли свыше 10 тыс. человек.

О гуманитарной ситуации в Газе — в материале «Ъ» «Из Газы начали выпускать иностранцев».