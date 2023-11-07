Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава МИД Израиля раскритиковал слова генсека ООН о «кладбище детей» в Газе

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн осудил слова генсека ООН Антониу Гутерриша о превращении сектора Газа в «кладбище детей». В ответ он напомнил о взятых в заложники палестинским движением «Хамас» израильтянах и указал, что проблема Газы заключается не в операции Израиля, а в «Хамасе».

Эли Коэн

Эли Коэн

Фото: Shannon Stapleton, Reuters

Эли Коэн

Фото: Shannon Stapleton, Reuters

«Как тебе не стыдно, Антониу Гутерриш! Больше 30 несовершеннолетних, среди которых девятимесячный младенец, а также малыши и дети, на чьих глазах хладнокровно убили их родителей, удерживаются против воли в секторе Газа. Проблема сектора Газа — это "Хамас", а не действия Израиля по уничтожению этой террористической организации»,— написал господин Коэн в соцсети X.

Накануне, 6 ноября, в ходе пресс-конференции по Ближнему Востоку Антониу Гутерриш в очередной раз призвал к прекращению огня в секторе Газа. По его словам, в результате операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «страдают гражданское население, больницы, лагеря беженцев, мечети, церкви и объекты ООН», а «Газа превращается в детское кладбище». Господин Гутерриш также осудил «Хамас» за использование гражданских в качестве «живого щита» и пуски ракет в сторону Израиля.

Война Израиля и «Хамаса» началась 7 октября с массированного ракетного обстрела израильских территорий. По данным Израиля, жертвами нападения стали свыше 1,4 тыс. человек, больше 230 человек были взяты боевиками в заложники. В ответ ЦАХАЛ проводит ответную операцию в секторе Газа. Минздрав анклава сообщал, что погибли свыше 10 тыс. человек.

О гуманитарной ситуации в Газе — в материале «Ъ» «Из Газы начали выпускать иностранцев».

Фотогалерея

Боевые действия между Израилем и сектором Газа

Предыдущая фотография
Последствия удара по больнице «Аль-Шифа» в секторе Газа

Последствия удара по больнице «Аль-Шифа» в секторе Газа

Фото: MOMEN AL-HALABI / AFP

Дом в центральной части Израиля, разрушенный ракетой, выпущенной из сектора Газа

Дом в центральной части Израиля, разрушенный ракетой, выпущенной из сектора Газа

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Мужчина на фоне здания, пострадавшего от ракетного удара, в израильском приграничном городе Кирьят-Шмона

Мужчина на фоне здания, пострадавшего от ракетного удара, в израильском приграничном городе Кирьят-Шмона

Фото: Reuters / Ammar Awad

Палестинские рабочие, которые находились в Израиле во время атаки «Хамас» 7 октября, направляются к КПП «Рафах» после того, как израильские власти отправили их обратно в сектор Газа

Палестинские рабочие, которые находились в Израиле во время атаки «Хамас» 7 октября, направляются к КПП «Рафах» после того, как израильские власти отправили их обратно в сектор Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Похороны палестинского журналиста Мохаммеда Абу Хаттаба, погибшего в результате обстрела, в городе Хан-Юниса

Похороны палестинского журналиста Мохаммеда Абу Хаттаба, погибшего в результате обстрела, в городе Хан-Юниса

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Разрушения в Джабалии — квартале сектора Газа, где располагается лагерь палестинских беженцев

Разрушения в Джабалии — квартале сектора Газа, где располагается лагерь палестинских беженцев

Фото: Reuters / Fadi Whadi

Палестинцы с иностранными паспортами на пограничном пункте Рафах

Палестинцы с иностранными паспортами на пограничном пункте Рафах

Фото: Abed Rahim Khatib / ANADOLU / Anadolu / AFP

Израильские бронетранспортеры проезжают мимо разрушенных зданий в секторе Газа

Израильские бронетранспортеры проезжают мимо разрушенных зданий в секторе Газа

Фото: Israel Defense Forces / AP

Израильский вертолет «Апач» запускает осветительные ракеты над сектором Газа

Израильский вертолет «Апач» запускает осветительные ракеты над сектором Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Пробитая пулями дверь в кибуце Кфар-Аза, подвергшемся нападению группировки «Хамас» 7 октября

Пробитая пулями дверь в кибуце Кфар-Аза, подвергшемся нападению группировки «Хамас» 7 октября

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

Штаб-квартира компании Carrar в израильском Сдероте после попадания в нее ракеты, запущенной из сектора Газа

Штаб-квартира компании Carrar в израильском Сдероте после попадания в нее ракеты, запущенной из сектора Газа

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильтянка в руинах своего дома после атаки группировки «Хамас» на кибуц Нир-Оз

Израильтянка в руинах своего дома после атаки группировки «Хамас» на кибуц Нир-Оз

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

Палестинцы в палаточном лагере в Хан-Юнисе

Палестинцы в палаточном лагере в Хан-Юнисе

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Танки на юге Израиля

Танки на юге Израиля

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

Похороны члена «Хезболлы», убитого на юге Ливана

Похороны члена «Хезболлы», убитого на юге Ливана

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Дом в кибуце Нир-Оз после нападения «Хамас»

Дом в кибуце Нир-Оз после нападения «Хамас»

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

Полиция работает на месте происшествия в Иерусалиме, где было совершено нападение на израильского офицера

Полиция работает на месте происшествия в Иерусалиме, где было совершено нападение на израильского офицера

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Сектор Газа после израильской атаки

Сектор Газа после израильской атаки

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

Палестинцы купаются и чистят одежду в море на фоне нехватки воды в секторе Газа

Палестинцы купаются и чистят одежду в море на фоне нехватки воды в секторе Газа

Фото: Mohammed Dahman / AP

Жители города Кирьят-Оно в Израиле у места падения ракеты, выпущенной из сектора Газа

Жители города Кирьят-Оно в Израиле у места падения ракеты, выпущенной из сектора Газа

Фото: Reuters / Tomer Appelbaum

Демонстрация в Тель-Авиве с требованием освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа

Демонстрация в Тель-Авиве с требованием освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа

Фото: Reuters / Ammar Awad

Транспортные средства, пострадавшие в результате атаки «Хамас», в поле недалеко от границы с сектором Газа

Транспортные средства, пострадавшие в результате атаки «Хамас», в поле недалеко от границы с сектором Газа

Фото: Reuters / Ilan Rosenberg

Палестинцы в секторе Газа покидают дома из-за бомбардировок

Палестинцы в секторе Газа покидают дома из-за бомбардировок

Фото: Abed Khaled / AP

Медики эвакуируют раненых из поврежденного здания в Тель-Авиве (Израиль)

Медики эвакуируют раненых из поврежденного здания в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Oded Balilty / AP

Погибшего палестинца извлекают из-под обломков дома в Газе (Сектор Газа)

Погибшего палестинца извлекают из-под обломков дома в Газе (Сектор Газа)

Фото: Abed Khaled / AP

Израильский военный во время прогулки со своей племянницей в центре Тель-Авива (Израиль)

Израильский военный во время прогулки со своей племянницей в центре Тель-Авива (Израиль)

Фото: Francisco Seco / AP

Раненые поступают в госпиталь в Дейр-эль-Балахе (Сектор Газа)

Раненые поступают в госпиталь в Дейр-эль-Балахе (Сектор Газа)

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинец с раненым ребенком в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа

Палестинец с раненым ребенком в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Женщина у ворот больницы в Хан-Юнисе

Женщина у ворот больницы в Хан-Юнисе

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные на позиции недалеко от границы с сектором Газа

Израильские военные на позиции недалеко от границы с сектором Газа

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Израильская бронетехника на севере сектора Газа

Израильская бронетехника на севере сектора Газа

Фото: Reuters

Похороны палестинцев, погибших в Хан-Юнисе в результате атаки израильской стороны

Похороны палестинцев, погибших в Хан-Юнисе в результате атаки израильской стороны

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Экстренные службы работают в здании, пострадавшем из-за ракетного удара со стороны сектора Газа, в израильском городе Ришон-ле-Цион

Экстренные службы работают в здании, пострадавшем из-за ракетного удара со стороны сектора Газа, в израильском городе Ришон-ле-Цион

Фото: Reuters / Ammar Awad

Палестинец несет мужчину, раненного во время обстрела Газы

Палестинец несет мужчину, раненного во время обстрела Газы

Фото: Abed Khaled / AP

Люди ищут выживших после израильского удара по Рафаху (сектор Газа)

Люди ищут выживших после израильского удара по Рафаху (сектор Газа)

Фото: Hatem Ali / AP

Представители прессы фотографируют израильских солдат

Представители прессы фотографируют израильских солдат

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Родственники заложника «Хамаса» из израильского Ор-Йехуда в футболках с призывом освободить его

Родственники заложника «Хамаса» из израильского Ор-Йехуда в футболках с призывом освободить его

Фото: Reuters / Amir Cohen

Тела израильтян, погибших при нападении «Хамаса», ждут опознания на военной базе в Рамле

Тела израильтян, погибших при нападении «Хамаса», ждут опознания на военной базе в Рамле

Фото: Petros Giannakouris / AP

Палестинцы несут тела боевиков, убитых в результате израильского удара по лагерю беженцев в Дженине

Палестинцы несут тела боевиков, убитых в результате израильского удара по лагерю беженцев в Дженине

Фото: Majdi Mohammed / AP

Израильтянка, освобожденная «Хамасом», доставлена в клинику Ихилов в Тель-Авиве

Израильтянка, освобожденная «Хамасом», доставлена в клинику Ихилов в Тель-Авиве

Фото: Reuters / Reuters TV

Эвакуация людей из здания в секторе Газа, пострадавшего в результате ракетного удара

Эвакуация людей из здания в секторе Газа, пострадавшего в результате ракетного удара

Фото: Hatem Ali / AP

Израильские военные помогают женщине сесть в автобус для эвакуации из города Кирьят-Шмона

Израильские военные помогают женщине сесть в автобус для эвакуации из города Кирьят-Шмона

Фото: Baz Ratner / AP

Грузовики с гуманитарной помощью для палестинцев на контрольно-пропускном пункте Рафах

Грузовики с гуманитарной помощью для палестинцев на контрольно-пропускном пункте Рафах

Фото: Reuters / Stringer

Гражданки США, Натали Шошана Раанан (слева) и Джудит Тай Раанан, освобожденные из плена группировки «Хамас»

Гражданки США, Натали Шошана Раанан (слева) и Джудит Тай Раанан, освобожденные из плена группировки «Хамас»

Фото: Reuters

Израильские военные у разрушенных в результате атаки «Хамас» построек в кибуце Беэри

Израильские военные у разрушенных в результате атаки «Хамас» построек в кибуце Беэри

Фото: Reuters / Amir Cohen

Дым после израильского авиаудара по сектору Газа

Дым после израильского авиаудара по сектору Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Разрушения и запущенные в воздух ракеты в секторе Газа

Разрушения и запущенные в воздух ракеты в секторе Газа

Фото: Mohammed Dahman / AP

Министр обороны Израиля Йоав Галант выступает перед военными недалеко от границы с сектором Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галант выступает перед военными недалеко от границы с сектором Газа

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Разрушенный после атаки «Хамас» дом в кибуце Нир-Оз

Разрушенный после атаки «Хамас» дом в кибуце Нир-Оз

Фото: Reuters / Amir Cohen

Местные жители на территории больницы Аль-Ахли в Газе после ракетного удара

Местные жители на территории больницы Аль-Ахли в Газе после ракетного удара

Фото: Reuters / Mohammed Al-Masri

Медперсонал оказывает помощь раненым в больнице Аль-Шифа в секторе Газа

Медперсонал оказывает помощь раненым в больнице Аль-Шифа в секторе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Al-Masri

Израильские военные патрулируют территорию недалеко от границы с сектором Газа

Израильские военные патрулируют территорию недалеко от границы с сектором Газа

Фото: Reuters / Amir Cohen

Палаточный лагерь для палестинцев, спасающихся от обстрелов, в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа

Палаточный лагерь для палестинцев, спасающихся от обстрелов, в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Палестинцы разбирают завалы в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Палестинцы разбирают завалы в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Эвакуация пострадавших из здания, разрушенного в результате израильского удара по Хан-Юнису

Эвакуация пострадавших из здания, разрушенного в результате израильского удара по Хан-Юнису

Фото: Fatima Shbair / AP

Беженцы бегут из лагеря Нусейрат (сектор Газа), попавшего под обстрел

Беженцы бегут из лагеря Нусейрат (сектор Газа), попавшего под обстрел

Фото: Ali Mohmoud / AP

Житель Хан-Юниса держит погибшего племянника

Житель Хан-Юниса держит погибшего племянника

Фото: Fatima Shbair / AP

Фотографии израильтян, пропавших без вести или взятых в плен «Хамасом», расклеены на стене в Тель-Авиве

Фотографии израильтян, пропавших без вести или взятых в плен «Хамасом», расклеены на стене в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Мужчина копает могилу для убитой боевиками «Хамаса» семьи в Ган-Явне (Израиль)

Мужчина копает могилу для убитой боевиками «Хамаса» семьи в Ган-Явне (Израиль)

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Похороны погибшего при нападении «Хамаса» в Бейт-Каме (Израиль)

Похороны погибшего при нападении «Хамаса» в Бейт-Каме (Израиль)

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Палестинская семья возвращается из зоны эвакуации в Хан-Юнис (сектор Газа)

Палестинская семья возвращается из зоны эвакуации в Хан-Юнис (сектор Газа)

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Люди после израильских обстрелов в Рафахе (сектор Газа)

Люди после израильских обстрелов в Рафахе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Снаряд израильской артиллерии разрывается над ливанской деревней

Снаряд израильской артиллерии разрывается над ливанской деревней

Фото: Hussein Malla / AP

На снимке, сделанном с камеры видеонаблюдения, — боевик «Хамаса» расстреливает дом на юге Израиля

На снимке, сделанном с камеры видеонаблюдения, — боевик «Хамаса» расстреливает дом на юге Израиля

Фото: Israel Defense Forces / AP

Палестинские боевики на похоронах в Кабатии (север Западного берега)

Палестинские боевики на похоронах в Кабатии (север Западного берега)

Фото: Reuters / Raneen Sawafta

Раненый осел возле разрушенных зданий в Джебалии (сектор Газа)

Раненый осел возле разрушенных зданий в Джебалии (сектор Газа)

Фото: Reuters / Anas al-Shareef

Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа)

Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа)

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль)

Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль)

Фото: Ariel Schalit / AP

Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа)

Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа)

Фото: Adel Hana / AP

Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан)

Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан)

Фото: Hassan Ammar / AP

Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля

Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля

Фото: Hassan Ammar / AP

Последствия израильского авиаудара по сектору Газа

Последствия израильского авиаудара по сектору Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа

Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме

Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ammar Awad

Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу

Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу

Фото: Majdi Mohammed / AP

Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа

Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле

Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле

Фото: Reuters / Shir Torem

Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Фото: Maya Alerruzzo / AP

Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле

Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле

Фото: Francisco Seco / AP

Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери

Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса»

Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса»

Фото: Shir Torem / Reuters

Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны

Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны

Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani

Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр

Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр

Фото: Hassan Ammar / AP

Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Фото: Reuters / Amir Cohen

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Фото: Francisco Seco / AP

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Фото: Ramez Mahmoud / AP

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса»

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса»

Фото: Reuters / Amir Cohen

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Фото: Erik Marmor / AP

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

Фото: Reuters / Aziz Taher

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

Следующая фотография
1 / 143

Последствия удара по больнице «Аль-Шифа» в секторе Газа

Фото: MOMEN AL-HALABI / AFP

Дом в центральной части Израиля, разрушенный ракетой, выпущенной из сектора Газа

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Мужчина на фоне здания, пострадавшего от ракетного удара, в израильском приграничном городе Кирьят-Шмона

Фото: Reuters / Ammar Awad

Палестинские рабочие, которые находились в Израиле во время атаки «Хамас» 7 октября, направляются к КПП «Рафах» после того, как израильские власти отправили их обратно в сектор Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Похороны палестинского журналиста Мохаммеда Абу Хаттаба, погибшего в результате обстрела, в городе Хан-Юниса

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Разрушения в Джабалии — квартале сектора Газа, где располагается лагерь палестинских беженцев

Фото: Reuters / Fadi Whadi

Палестинцы с иностранными паспортами на пограничном пункте Рафах

Фото: Abed Rahim Khatib / ANADOLU / Anadolu / AFP

Израильские бронетранспортеры проезжают мимо разрушенных зданий в секторе Газа

Фото: Israel Defense Forces / AP

Израильский вертолет «Апач» запускает осветительные ракеты над сектором Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Пробитая пулями дверь в кибуце Кфар-Аза, подвергшемся нападению группировки «Хамас» 7 октября

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

Штаб-квартира компании Carrar в израильском Сдероте после попадания в нее ракеты, запущенной из сектора Газа

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильтянка в руинах своего дома после атаки группировки «Хамас» на кибуц Нир-Оз

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

Палестинцы в палаточном лагере в Хан-Юнисе

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Танки на юге Израиля

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

Похороны члена «Хезболлы», убитого на юге Ливана

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Дом в кибуце Нир-Оз после нападения «Хамас»

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

Полиция работает на месте происшествия в Иерусалиме, где было совершено нападение на израильского офицера

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Сектор Газа после израильской атаки

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

Палестинцы купаются и чистят одежду в море на фоне нехватки воды в секторе Газа

Фото: Mohammed Dahman / AP

Жители города Кирьят-Оно в Израиле у места падения ракеты, выпущенной из сектора Газа

Фото: Reuters / Tomer Appelbaum

Демонстрация в Тель-Авиве с требованием освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа

Фото: Reuters / Ammar Awad

Транспортные средства, пострадавшие в результате атаки «Хамас», в поле недалеко от границы с сектором Газа

Фото: Reuters / Ilan Rosenberg

Палестинцы в секторе Газа покидают дома из-за бомбардировок

Фото: Abed Khaled / AP

Медики эвакуируют раненых из поврежденного здания в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Oded Balilty / AP

Погибшего палестинца извлекают из-под обломков дома в Газе (Сектор Газа)

Фото: Abed Khaled / AP

Израильский военный во время прогулки со своей племянницей в центре Тель-Авива (Израиль)

Фото: Francisco Seco / AP

Раненые поступают в госпиталь в Дейр-эль-Балахе (Сектор Газа)

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинец с раненым ребенком в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Женщина у ворот больницы в Хан-Юнисе

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные на позиции недалеко от границы с сектором Газа

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Израильская бронетехника на севере сектора Газа

Фото: Reuters

Похороны палестинцев, погибших в Хан-Юнисе в результате атаки израильской стороны

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Экстренные службы работают в здании, пострадавшем из-за ракетного удара со стороны сектора Газа, в израильском городе Ришон-ле-Цион

Фото: Reuters / Ammar Awad

Палестинец несет мужчину, раненного во время обстрела Газы

Фото: Abed Khaled / AP

Люди ищут выживших после израильского удара по Рафаху (сектор Газа)

Фото: Hatem Ali / AP

Представители прессы фотографируют израильских солдат

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Родственники заложника «Хамаса» из израильского Ор-Йехуда в футболках с призывом освободить его

Фото: Reuters / Amir Cohen

Тела израильтян, погибших при нападении «Хамаса», ждут опознания на военной базе в Рамле

Фото: Petros Giannakouris / AP

Палестинцы несут тела боевиков, убитых в результате израильского удара по лагерю беженцев в Дженине

Фото: Majdi Mohammed / AP

Израильтянка, освобожденная «Хамасом», доставлена в клинику Ихилов в Тель-Авиве

Фото: Reuters / Reuters TV

Эвакуация людей из здания в секторе Газа, пострадавшего в результате ракетного удара

Фото: Hatem Ali / AP

Израильские военные помогают женщине сесть в автобус для эвакуации из города Кирьят-Шмона

Фото: Baz Ratner / AP

Грузовики с гуманитарной помощью для палестинцев на контрольно-пропускном пункте Рафах

Фото: Reuters / Stringer

Гражданки США, Натали Шошана Раанан (слева) и Джудит Тай Раанан, освобожденные из плена группировки «Хамас»

Фото: Reuters

Израильские военные у разрушенных в результате атаки «Хамас» построек в кибуце Беэри

Фото: Reuters / Amir Cohen

Дым после израильского авиаудара по сектору Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Разрушения и запущенные в воздух ракеты в секторе Газа

Фото: Mohammed Dahman / AP

Министр обороны Израиля Йоав Галант выступает перед военными недалеко от границы с сектором Газа

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Разрушенный после атаки «Хамас» дом в кибуце Нир-Оз

Фото: Reuters / Amir Cohen

Местные жители на территории больницы Аль-Ахли в Газе после ракетного удара

Фото: Reuters / Mohammed Al-Masri

Медперсонал оказывает помощь раненым в больнице Аль-Шифа в секторе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Al-Masri

Израильские военные патрулируют территорию недалеко от границы с сектором Газа

Фото: Reuters / Amir Cohen

Палаточный лагерь для палестинцев, спасающихся от обстрелов, в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Палестинцы разбирают завалы в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Эвакуация пострадавших из здания, разрушенного в результате израильского удара по Хан-Юнису

Фото: Fatima Shbair / AP

Беженцы бегут из лагеря Нусейрат (сектор Газа), попавшего под обстрел

Фото: Ali Mohmoud / AP

Житель Хан-Юниса держит погибшего племянника

Фото: Fatima Shbair / AP

Фотографии израильтян, пропавших без вести или взятых в плен «Хамасом», расклеены на стене в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Мужчина копает могилу для убитой боевиками «Хамаса» семьи в Ган-Явне (Израиль)

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Похороны погибшего при нападении «Хамаса» в Бейт-Каме (Израиль)

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Палестинская семья возвращается из зоны эвакуации в Хан-Юнис (сектор Газа)

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Люди после израильских обстрелов в Рафахе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Снаряд израильской артиллерии разрывается над ливанской деревней

Фото: Hussein Malla / AP

На снимке, сделанном с камеры видеонаблюдения, — боевик «Хамаса» расстреливает дом на юге Израиля

Фото: Israel Defense Forces / AP

Палестинские боевики на похоронах в Кабатии (север Западного берега)

Фото: Reuters / Raneen Sawafta

Раненый осел возле разрушенных зданий в Джебалии (сектор Газа)

Фото: Reuters / Anas al-Shareef

Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа)

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль)

Фото: Ariel Schalit / AP

Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа)

Фото: Adel Hana / AP

Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан)

Фото: Hassan Ammar / AP

Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля

Фото: Hassan Ammar / AP

Последствия израильского авиаудара по сектору Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ammar Awad

Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу

Фото: Majdi Mohammed / AP

Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле

Фото: Reuters / Shir Torem

Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Фото: Maya Alerruzzo / AP

Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле

Фото: Francisco Seco / AP

Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса»

Фото: Shir Torem / Reuters

Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны

Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani

Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр

Фото: Hassan Ammar / AP

Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Фото: Reuters / Amir Cohen

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Фото: Francisco Seco / AP

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Фото: Ramez Mahmoud / AP

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса»

Фото: Reuters / Amir Cohen

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Фото: Erik Marmor / AP

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

Фото: Reuters / Aziz Taher

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...