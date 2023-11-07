Названа причина пожара в конном клубе Новосибирской области, где погибли 17 лошадей

Причиной пожара в конном клубе Новосибирской области могло стать короткое замыкание электропроводки, сообщил на оперативном совещании начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов.

Также он добавил, что в результате возгорания погибли 17 лошадей. Площадь пожара составила 260 кв. м.

Конный клуб на станции Иня-Восточная в Новосибирском районе сгорел утром 1 ноября. Из горящего строения сотрудники МЧС эвакуировали лошадь. Огонь повредил конюшню и пристройки к ней. Во время тушения пожара частично обрушилась кровля здания. Горение было ликвидировано за полчаса.

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Александр Киселев