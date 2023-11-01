Пожар произошел в конном клубе в Новосибирске

В конном клубе на станции Иня-Восточная в Новосибирском районе произошел пожар. Сообщение о возгорании кровли поступило в дежурные службы в 07:11 местного времени. К прибытию спасателей здание было в огне. Из горящего строения сотрудники МЧС эвакуировали лошадь. Во время разведки в конном клубе спасатели больше никого не обнаружили, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

Огонь повредил конюшню и пристройки к ней. Во время тушения пожара частично обрушилась кровля здания. Горение было ликвидировано за полчаса. Площадь пожара составила 237 кв м. Пострадавших в результате происшествия нет.

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Оксана Павлова