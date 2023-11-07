В Сеченовке началось клиническое исследование вакцины от COVID-19 для подростков

Клиническое исследование вакцины от ковида для детей от 12 до 17 лет «Спутник М» («Гам-КОВИД-Вак-М») началось в Сеченовском университете Минздрава России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Пресс-служба уточнила, что исследования проходят в Центре материнства и детства Первого МГМУ Минздрава России. Утверждается, что «Спутник М» позволит защитить детей от штаммов ковида варианта ХВВ. Цель исследования — изучить безопасность, реактогенность и иммуногенность вакцины, заявила агентству директор клинического института детского здоровья им. Н. Ф. Филатова Екатерина Алексеева.

В Сеченовке подчеркнули, что «Гам-КОВИД-Вак-М» в рамках исследования будут вводить подросткам, чье состояние полностью отвечает требованиям отбора. Препарат вводят два раза с интервалом в 21 день. В течение 180 дней за участниками исследования будут наблюдать врачи. Первые результаты исследования станут известны на 28 день после вакцинации, заявила госпожа Алексеева.

В конце октября Минздрав предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в нескольких регионах России. Накануне министерство обновило методические рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. В обновленные методички, в частности, входит новая вакцина «Гам-КОВИД-Вак-Д», предназначенная для детей в возрасте от 6 до 11 лет, а также «Гам-КОВИД-Вак-М».

«Спутник V» перестал защищать от COVID-19 с января 2023 года. Об этом сообщил глава разработавшего «Спутник» Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, добавивший, что это произошло после распространения варианта коронавируса «кракен». Господин Гинцбург ожидает окончания клинических испытаний новой вакцины 10 декабря, но признает, что к моменту ее поступления в гражданский оборот в марте следующего года препарат может частично или полностью утратить актуальность.

Подробнее — в материале «“Спутник” уступил “кракену”».

Эрдни Кагалтынов