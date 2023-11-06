Жители Ростовской области сообщили о громких звуках, губернатор рассказал о работе военных по целям в зоне СВО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о работе военных по воздушным целям в зоне СВО в 16:25 мск. По его словам, на территории области происшествия не зафиксированы. В комментариях под постом губернатора люди пишут, что слышали «сильные хлопки», а их дома «зашатались» и «пошли ходуном».

«В 16:25 наши военные работали по воздушным целям в зоне спецоперации»,— написал Василий Голубев в своем Telegram-канале. Губернатор призвал сохранять спокойствие.

Ранее сегодня, 6 ноября, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе обнаружили и обезвредили два БПЛА.

О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».