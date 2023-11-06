В Воронежской области обезвредили два беспилотника
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об обнаружении на территории региона двух беспилотников. Оба, по его словам, были обезврежены. Пострадавших нет.
«Вооруженными силами России на территории Воронежской области обнаружены и обезврежены два БПЛА. Никто не пострадал, разрушений на земле нет»,— написал губернатор в Telegram.
В последний раз о сбитом в Воронежской области беспилотнике Минобороны России сообщало 21 октября. 30 августа БПЛА сбили в 22 км от Воронежа. В обоих случаях пострадавших не было.
О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».