СБУ обвинила экс-заместителя министра обороны Украины в растрате на 1 млрд грн

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) завершили рассмотрение дела о растрате государственных средств в отношении экс-заместителя главы Минобороны Украины, занимавшего пост с 2021 по 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, не назвав имя фигуранта дела. По данным агентства «Интерфакс-Украина», речь идет о Вячеславе Шаповалове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство обороны Украины Фото: Министерство обороны Украины

СБУ обвиняет бывшего чиновника в растрате почти 1 млрд грн ($27,7 млн) при закупке военной формы. По данным следствия, закупленная у частной компании форма оказалась «непригодной для эксплуатации в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий».

Еще одним фигурантом дела является бывший и. о. директора департамента государственных закупок Минобороны. Ему и экс-замминистра предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса Украины — ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), а также ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114–1 (препятствование законной деятельности вооруженных сил Украины и других военных формирований).

В настоящее время оба фигуранта находятся под стражей. По указанным статьям им грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

24 января Вячеслав Шаповалов подал в отставку. По его словам, он попросил увольнения, чтобы «не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания». 21 января на сайте ZN.ua было опубликовано расследование журналиста Юрия Николова о хищении бюджетных средств сотрудниками Минобороны. Согласно расследованию, они существенно завышали цены на продукты питания для вооруженных сил Украины.

О массовых отставках украинских чиновников на фоне коррупционных расследований — в материале «Ъ» «На зачистке отечества».