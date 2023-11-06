Кулеба заявил, что украинцы готовятся к «самой ужасной зиме в истории»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Die Welt сказал, что украинцы закупают свечи и готовятся к «самой ужасной зиме в истории». Он рассчитывает, что Киев получит от Берлина системы ПВО.

«Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории. Поэтому мы закроем глаза, если не получим (дальнобойные ракеты.— "Ъ") Taurus, но получим системы ПВО. Мы стараемся защитить наши электростанции как можно лучше. Но русские учатся»,— добавил господин Кулеба (цитата по «Страна.ua»).

Президент Украины Владимир Зеленский опасался, что зима 2022 года будет самой сложной для страны за всю историю. В декабре «Укрэнерго» объявляло чрезвычайную ситуацию из-за отключений электричества. К январю 2023-го на Украине восстановили более половины объектов теплоснабжения. Власти страны оценивали восстановление энергосистемы в сотни миллионов долларов.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер