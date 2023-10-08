Боррель попросил премьера Палестины поспособствовать прекращению огня

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель провел телефонный разговор с премьером Палестины Мухаммедом Штайе. Он призвал поспособствовать прекращению огня.

«Я поговорил с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе, чтобы попросить палестинскую администрацию поспособствовать немедленному прекращению боевых действий, продвигать интересы палестинского народа и стремление всего региона к безопасности и стабильности»,— написал господин Боррель в соцсети X.

Палестинское движение «Хамас» атаковало Израиль сотнями ракет с территории сектора Газа рано утром 7 октября. Боевики смогли взять под контроль некоторые населенные пункты. Израиль начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. Обе стороны называют конфликт войной. Погибли сотни человек, тысячи пострадали.

Что происходит в регионе — в материале «Ъ» «"Государство Израиль находится в состоянии войны"».

Леонид Уварчев