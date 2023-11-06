Австралия расширила санкции в отношении РФ и запретила экспорт ядерных реакторов

Австралия обновила перечень санкций в отношении России и запретила поставку ряда товаров в страну из-за боевых действий на Украине. Речь идет в том числе о запчастях для инструментов, электрических машинах и звукозаписывающих устройствах. В список запрещенных к поставкам в Россию товаров также вошли ядерные реакторы и детали к ним, котлы, машины и механическое оборудование. Ограничения вступили в силу 26 октября, внимание на это обратил ТАСС.

Согласно опубликованному на сайте правительства Австралии распоряжению главы МИД Пенни Вона, запрещается экспорт в Россию деталей и запасных частей для любых инструментов с механическим приводом или без него, а также для станков, предназначенных для прессовки, штамповки, пробивки отверстий, нарезания резьбы, сверления, расточки, протяжки, фрезерования, токарной обработки или завинчивания винтов.

Под запрет попали электрические машины и запчасти к ним, звукозаписывающие устройства, репродукторы и колонки, а также устройства для записи телевизионного изображения и звука.

С марта 2014 года правительство Австралии объявляло о введении антироссийских ограничений 26 раз. Отношения между странами резко ухудшились после ввода российских войск на Украину. Всего в санкционный перечень Австралии включены свыше 1 тыс. россиян и более 300 предприятий.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».